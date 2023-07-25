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Попросила знижку на проведення весілля: кохана Остапчука показала їхнє перше листування

25 Липня 2023, 13:03
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Володимир Остапчук та Катерина Полтавська
Джерело: Володимир Остапчук

Кохана телеведучого Володимира Остапчука Катерина Полтавська показала їхнє перше листування. Наприкінці діалогу вона попросила знижку на проведення весілля.

В Instagram-stories Остапчук зробив репост перших СМС зі своєю обраницею. Із них стало зрозуміло, що до Полтавської Володимир звернувся з проханням розблокувати його акаунт у соцмережі, про що він уже розповідав раніше.

Полтавська показала листування з Остапчуком

За свою послугу Катерина натомість попросила в Остапчука іншу, а саме – про знижку на проведення її весілля в майбутньому. Очевидно, ведучого розвеселило таке прохання дівчини, а тому він погодився.

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Знайомство пари швидко переросло в роман. Нещодавно Остапчук розповів, як батьки прийняли в сім’ю його третю дружину. Шоумен наголосив, для них найголовніше, щоб він був щасливий.

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