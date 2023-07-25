Кохана телеведучого Володимира Остапчука Катерина Полтавська показала їхнє перше листування. Наприкінці діалогу вона попросила знижку на проведення весілля.

В Instagram-stories Остапчук зробив репост перших СМС зі своєю обраницею. Із них стало зрозуміло, що до Полтавської Володимир звернувся з проханням розблокувати його акаунт у соцмережі, про що він уже розповідав раніше.

За свою послугу Катерина натомість попросила в Остапчука іншу, а саме – про знижку на проведення її весілля в майбутньому. Очевидно, ведучого розвеселило таке прохання дівчини, а тому він погодився.

Знайомство пари швидко переросло в роман. Нещодавно Остапчук розповів, як батьки прийняли в сім’ю його третю дружину. Шоумен наголосив, для них найголовніше, щоб він був щасливий.