У мережі розгорівся скандал після висловлювань Позитива, Володимира Остапчука та блогера Богдана Буше про жіночу красу. Це сталося на шоу YouTube-шоу Остапчука, де трійця відповідала на запитання глядачів.

Цього разу зайшла мова про рослинність на тілі жінки. Олексій Завгородній, Володимир Остапчук і Богдан Буше негативно висловилися щодо волосся на тілі у протилежної статі, супроводжуючи розмову жартами.

– Мені це не ок. Я вважаю, що дівчина повинна бути поголеною скрізь. Це ваше життя, але я дивлюся на це і думаю: Ну гаразд, тоді Карпати в безпеці. Робіть депіляцію, щоб усе було красиво, адже ми теж намагаємося бути красивими, – заявив Остапчук.

Буше заявив, що дівчина без депіляції не може бути на 10 з 10, а Позитив додав, що зате буде тепло.

Реакція мережі

Під відео на платформі користувачі мережі розкритикували слова зірок:

Чоловік не може бути 10/10 якщо немає 20 кубиків на животі.

Ніколи б не подумала, що в Остапчука такі гендерні стереотипи.

Я сподіваюся, що я доживу до того моменту, що природність у жінці це буде ок.

Позитив капець як розчарував, відповіді точно не як дорослого чоловіка.

А тепер потрібен випуск із дівчатами про мужиків із такими запитаннями.

Позиція Позитива

Співак вирішив прокоментувати свої слова після критики з боку суспільства. Олексій зробив акцент на тому, що це була його думка, яку він не намагається нав’язувати, і вибачився за слова.

– Це не було спробою нав’язування своєї думки іншим або дискримінацією. Це відповідь чоловіка, якого не приваблює волосся на тілі жінки. У кожного є особисті вподобання, і кожен має право на самовираження. “Скасовувати” людину за її думку чи смак неправильно. А якщо депіляція стала популярною через думку чоловіків, то прошу вибачення за це в дівчат, – заявив Позитив.

Позиція Остапчука

Володимир також прокоментував ситуацію – він заявив, що від самого початку попередив про суб’єктивну думку, і не відповідає за всіх чоловіків. Шоумен додав, що кожна людина має особисті вподобання.

– Чоловік має право говорити, що йому подобаються голені жінки. Це особисті вподобання, а не сексизм до того моменту, поки він не скаже, що жінка – це не жінка, якщо вона не голена, – заявив Остапчук.

Позиція Буше

Богдан Шелудяк (Буше) поки що ніяк не коментував свої слова.

У скандал активно потрапляють й інші артисти – Лобода співала російські пісні з жовто-синім прапором. На концерті в Ніцці зірка розповідала російською про те, через що проходять українці.