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У нього нова краля. Травесті-діва Монро повідомила, що Остапчук не самотній

19 Грудня 2022, 16:02
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
У нього нова краля. Травесті-діва Монро повідомила, що Остапчук не самотній
Джерело: Володимир Остапчук

Травесті-діва Монро розповіла, що ведучий Володимир Остапчук вже встиг закрутити новий роман, офіційно не повідомивши про розлучення з Христиною Горняк.

Так, у Telegram-каналі Монро написала, що Остапчук не самотній.

– А у телеведучого Остапчука нова краля. Начебто та, що допомагає відновлювати акаунти в Instagram. Вона і йому допомагала повернути аккаунт. Порада і любов, він вільний, але, ніщо так не бадьорить, як свіжа плітка, – зазначила Монро.

Варто зазначити, що уважні користувачі мережі ймовірно розсекретили нову можливу обраницю Остапчука. Нею стала журналістка Катерина Полтавська.

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Такий висновок через те, що Остапчук і Полтавська публікують однакові фото і відео в Instagram, зроблені на одних і тих же локаціях.

Самі ж вони ніяк не коментують свої стосунки.

@y_tymoshenko В етері випадкова рубрика «Світське життя з Юлією Тимошенко» ???? #остапчук #воваостапчук #горняк #розлучення #розслідування #тікток #україна ♬ Rûn Râbbît x Dârk Mâttêr – Tsezy

Крім того, про розлучення зі своєю дружиною Христиною Остапчук офіційно так і не заявив, проте очевидно, що в їхніх стосунках пішла тріщина. Сама ж Горняк теж ніяк не коментує те, що вони з Володимиром більше не разом.

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Володимир Остапчук Стосунки
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