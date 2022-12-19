Травесті-діва Монро розповіла, що ведучий Володимир Остапчук вже встиг закрутити новий роман, офіційно не повідомивши про розлучення з Христиною Горняк.

Так, у Telegram-каналі Монро написала, що Остапчук не самотній.

– А у телеведучого Остапчука нова краля. Начебто та, що допомагає відновлювати акаунти в Instagram. Вона і йому допомагала повернути аккаунт. Порада і любов, він вільний, але, ніщо так не бадьорить, як свіжа плітка, – зазначила Монро.

Варто зазначити, що уважні користувачі мережі ймовірно розсекретили нову можливу обраницю Остапчука. Нею стала журналістка Катерина Полтавська.

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Такий висновок через те, що Остапчук і Полтавська публікують однакові фото і відео в Instagram, зроблені на одних і тих же локаціях.

Самі ж вони ніяк не коментують свої стосунки.

Крім того, про розлучення зі своєю дружиною Христиною Остапчук офіційно так і не заявив, проте очевидно, що в їхніх стосунках пішла тріщина. Сама ж Горняк теж ніяк не коментує те, що вони з Володимиром більше не разом.