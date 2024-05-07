Международный песенный конкурс Евровидение 2024 стартовал 7 мая в шведском городе Мальме. В этом году Украину на мероприятии представляют Alyona Alyona и Jerry Heil. Они выступили в первом полуфинале конкурса с песней Teresa & Maria.

Когда состоится второй полуфинал Евровидения 2024, где смотреть трансляцию и кто выйдет на сцену Malmö Arena – читайте далее в материале.

Когда полуфинал Евровидения 2024 – дата

Второй полуфинал Евровидения 2024 состоится в четверг, 11 мая. Шоу начнется в 22:00 по киевскому времени.

Зараз дивляться

Где смотреть полуфинал Евровидения 2024

Прямую трансляцию второго полуфинала Евровидения 2024 традиционно покажет телеканал Суспільне Культура и Суспільне Євробачення.

Кроме этого, шоу будет доступно для просмотра на официальном YouTube-канале конкурса.

Смотреть Евровидение 2024 онлайн можно и через приложение Дія. Для этого авторизуйтесь в приложении, выберите Сервисы, а затем Развлечения. Найдите в перечне Дія.ТV и нажмите Суспільне Культура HD.

Порядок выступлений во втором полуфинале Евровидения 2024

Согласно новым правилам Евровидения 2024, во втором полуфинале зрители увидят живые выступления представителей Франции, Италии и Испании. Участники из этих стран выйдут на сцену в перерыве между выступлениями других исполнителей.

Такое нововведение обеспечит странам Большой пятерки и стране-хозяйке более справедливые условия для участия в финале, куда они попадают автоматически.