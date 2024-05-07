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Другий півфінал Євробачення 2024: де та коли дивитися

7 Травня 2024, 23:52
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Порядок виступів у фіналі Євробачення 2023
Джерело: Depositphotos

Международный песенный конкурс Евровидение 2024 стартовал 7 мая в шведском городе Мальме. В этом году Украину на мероприятии представляют Alyona Alyona и Jerry Heil. Они выступили в первом полуфинале конкурса с песней Teresa & Maria.

Когда состоится второй полуфинал Евровидения 2024, где смотреть трансляцию и кто выйдет на сцену Malmö Arena – читайте далее в материале.

Когда полуфинал Евровидения 2024 – дата

Второй полуфинал Евровидения 2024 состоится в четверг, 11 мая. Шоу начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Где смотреть полуфинал Евровидения 2024

Прямую трансляцию второго полуфинала Евровидения 2024 традиционно покажет телеканал Суспільне Культура и Суспільне Євробачення.

Кроме этого, шоу будет доступно для просмотра на официальном YouTube-канале конкурса.

Смотреть Евровидение 2024 онлайн можно и через приложение Дія. Для этого авторизуйтесь в приложении, выберите Сервисы, а затем Развлечения. Найдите в перечне Дія.ТV и нажмите Суспільне Культура HD.

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Порядок выступлений во втором полуфинале Евровидения 2024

  1. Австрия
  2. Мальта
  3. Швейцария
  4. Греция
  5. Чехия
  6. Албания
  7. Дания
  8. Вирмения
  9. Израиль
  10. Эстония
  11. Грузия
  12. Нидерланды
  13. Норвегия
  14. Латвия
  15. Сан-Марино
  16. Бельгия

Согласно новым правилам Евровидения 2024, во втором полуфинале зрители увидят живые выступления представителей Франции, Италии и Испании. Участники из этих стран выйдут на сцену в перерыве между выступлениями других исполнителей.

Такое нововведение обеспечит странам Большой пятерки и стране-хозяйке более справедливые условия для участия в финале, куда они попадают автоматически.

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