Фінал Євробачення 2024 стартує у Мальме 11 травня. Представники 26 країн вийдуть на сцену, аби поборотися за перемогу в музичному конкурсі.

Онлайн-трансляція Євробачення 2024 розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Фінал Євробачення 2024 онлайн-трансляція: де дивитися

Якщо вам подобається стежити за перебігом конкурсу в оригінальній версії, то ви можете перейти за посиланням на офіційний YouTube-канал конкурсу.

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Якщо ж ви любите спостерігати за всім, що відбувається на шоу, разом із коментатором від України Тімуром Мірошниченком, то переходьте за посиланням нижче. Незмінному голосу цьогоріч складе компанію стендап-комік Василь Байдак.

У коментарях глядачі зможуть ставити запитання, на які ведучий відповідатиме наживо. До того ж у студії відбуватимуться цікаві події, які розпочнуться за пів години до початку самого змагання.

Нагадаємо, що Jerry Heil та Alyona Alyona представляють Україну із піснею Teresa & Maria. Дівчата вийдуть на сцену під номером 2.

Ми також зібрали порядок виступів усіх учасників у фіналі Євробачення 2024.