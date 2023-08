Бельгія стала першою країною, яка оголосила свого артиста для участі в Євробаченні 2024. На міжнародному пісенному конкурсі її представить співак і шоумен Mustii (справжнє ім’я – Томас Мустін).

Томас Мустін є не тільки співаком, а й автором, композитором і актором, відомим безліччю ролей у театрі, на телебаченні та в постановках Netflix, включно з популярними бельгійськими серіалами La Trêve, Un Petit Boulot і L’Echange des Princesses.

На його рахунку два альбоми, успішні гастролі та перемога в номінації Відкриття року на D6bels Music Awards.

Наступний рік стане для нього найбільш завантаженим, оскільки він не тільки представлятиме Бельгію на конкурсі пісні Євробачення у Швеції, а й повернеться постійним суддею на Drag Race Belgique, 2-й сезон, і зіграє головну роль у наступному фільмі Мішеля Бланшара.

Нагадаємо, що в 2023 році Бельгію на Євробаченні представляв Gustaph із піснею Because of You. Артист посів сьоме місце.

Міжнародний пісенний конкурс у 2024 році пройде в Мальме (Швеція).