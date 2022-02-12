У фіналі відбору на Євробачення 2022 від України виступила Roxolana. Співачка виконала пісню Girlzzzz.

Roxolana виступила в другій половині фіналу під номером шість.

Конкурсний трек Roxolana народився зовсім випадково. Якось вона співала перед концертом, а оточуючі зазначили, що імпровізація вийшла вдалою, тому варто втілити пісню в життя та записати її на студії.

За словами артистки, Girlzzzz – це діалог із самим собою. В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV співачка розповіла, що ніби говорить своєму відображенню в дзеркалі про те, що хтось може насміхатися з неї чи нав’язувати свої уявлення та шаблони, але перш за все вона має поважати і любити себе справжню, щоб ніхто не зміг зробити її. невпевненою чи переляканою.

Член журі Ярослав Лодигін сказав, що йому чогось не вистачило у номері, Джамала підтримала свого колегу.

Шанувальники Євробачення розділилися на два табори. Хтось похвалив виступ Roxolana, а хтось зазначив, що чогось не вистачає.

Добре, але чогось не вистачає.

Дуже круто, але вокал не на найкращому рівні.

Клас, дуже драйвовий!

Пісня стильна, хитає, але для Євробачення слабо. – Пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, 12 лютого відбувається фінал відбору на Євробачення 2022 від України. За право представляти нашу країну на міжнародному пісенному конкурсі борються вісім учасників.

З якими піснями виступають фіналісти нацвідбору – дивіться на Фактах ICTV.