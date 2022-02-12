В финале отбора на Евровидение 2022 от Украины выступила Roxolana. Певица исполнила песню Girlzzzz.

Roxolana выступила во второй половине финала под номером шесть.

Конкурсный трек Roxolana родился совсем случайно. Однажды она распевалась перед концертом, однако окружающие отметили, что импровизация получилась удачной, поэтому стоит воплотить песню в жизнь и записать ее на студии.

По словам артистки, Girlzzzz — это диалог с самим собой. В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV певица рассказала, что будто говорит своему отражению в зеркале о том, что кто-то может насмехаться над ней или навязывать свои представления и шаблоны, но прежде всего она должна уважать и любить себя настоящую, чтобы никто не смог сделать ее неуверенной или испуганной.

Член жюри Ярослав Лодыгин сказал, что ему чего-то не хватило в номере, Джамала поддержала своего коллегу.

Поклонники Евровидения разделились на два лагеря. Кто-то похвалил выступление Roxolana, а кто-то отметил, что чего-то не хватает.

Хорошо, но чего-то не хватает.

Очень круто, но вокал не на лучшем уровне.

Класс, очень драйвово!

Песня стильная, качает, но для Евровидения слабо. — Пишут пользователи сети.

Напомним, 12 февраля проходит финал отбора на Евровидение 2022 от Украины. За право представлять нашу страну на международном песенном конкурсе борются восемь участников.

С какими песнями выступают финалисты нацотбора — смотрите на Фактах ICTV.