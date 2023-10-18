Реперка Alyona Alyona надала додаткове звучання треку В темноті, переклавши його мовою жестів. Так виконавиця прагне зробити свою музику доступнішою, аби якомога більше людей дізналися та відчули зміст тексту.

Пісню присвячено спогадам про дитинство, що має бути щирим, радісним, безтурботним спокійним та щасливим. Проте, війна позбавила українських дітей можливості створити ці емоції, що співачка також хотіла передати в треку.

– Він про втрачене дитинство українських дітей. Цей трек – меседж для всіх, щоб цінувати те, що ми мали і обʼєднуватися заради того, щоб повернути щасливе дитинство дітям, – зазначила Alyona Alyona.

Це вже друга спільна композиція виконавиці з Громадською організацією Відчуй. Раніше активісти зробили переклад мовою жестів для пісні Не втратимо зв’язок. Шанувальники оцінили черговий такий проєкт. Підписники дякують за соціально відповідальний підхід до музики та зазначають, що пісню хочеться поставити на повтор.

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В основу пісні В темноті Alyona Alyona поклала спогади з власного дитинства про село, рідних та прості радощі життя.