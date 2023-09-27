Українська співачка Alyona Alyona пригадала, як працювала вихователькою в дитячому садочку, на тлі свята Дня вихователя. Артистка зізнається, що це непроста професія, але дуже важлива для нас усіх.

Своїми думками зірка поділилася з прихильниками в Instagram і показала архівні світлини з дітьми.

– Сьогодні моїм вихованцям по 13-14 років. Мені досі важко усвідомлювати, як швидко плине час. Вихователь – непроста, але важлива професія, адже потрібен особливий підхід до кожної дитини. В умовах війни це дається ще складніше, – заявила Alyona Alyona.

Співачка також звернулася до вихователів із приємними побажаннями та підбадьорила тих, хто допомагає робити перші кроки в житті юних українців.

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– Я хочу побажати всім вихователям сил і терпіння. Ваш внесок у майбутнє нашої країни дуже значний, – додала зірка.

Нагадаємо, що в липні Alyona Alyona розсекретила ім’я свого хлопця. Ним виявився український DJ і продюсер VovKING, який на нашій сцені вже понад 13 років. Артистка досить довго приховувала коханого, тож тепер готова говорити про це публічно.