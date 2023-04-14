Відома українська реперка Alyona Alyona презентувала ліричну пісню Не втратимо зв’язок. У першому сольному релізі 2023 року зірка розповіла про кохання, яке існує всупереч відстані та кілометрам.

— Вірю в те, що кохання існує на відстані. Якщо душі сплелися, то зв’язок між ними проноситься між країнами, крізь дні й ночі, крізь пори року. Така любов завжди гріє серце, мотивує жити, вселяє надію і зігріває навіть тоді, коли здається, що мороз проник у саме серце. Цінуйте свою любов, несіть її крізь роки та нехай усі наступні покоління бачать, як ми вміємо кохати та що для нас насправді важливий душевний зв’язок, — розповідає Alyona Alyona.

Пробирає знов від сумних думок, Ти тепер далеко, мов над хатами димок. Та у моїй уяві ми вже поруч сидимо, Навіть коли вимкнуть світло, ми не втратимо зв’язок.

Шанувальникам Alyona Alyona ліричний трек зайшов із перших нот:

Чудове поєднання традиційної української манери виконання з сучасними музичними тенденціями!

Пісня, яка зараз так необхідна. Дякую!

До мурашок! Дякую за трек!

Ніби розмова по душі. Навіть здається, будинком пахне і сад цвіте. Тепло.

Слухаю пісню, а в голові свій “кліп” відбувається. Найрідніші люди та найкращі моменти перед очима.

Нарешті чергова неймовірна композиція, яка пробирає до мурах. Бережи Боже нашу рідну Україну!

Раніше Alyona Alyona виконала уривок цієї пісні жестовою мовою, аби “музику могли слухати та відчувати всі”.