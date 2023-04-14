Відома українська реперка Alyona Alyona презентувала ліричну пісню Не втратимо зв’язок. У першому сольному релізі 2023 року зірка розповіла про кохання, яке існує всупереч відстані та кілометрам.
— Вірю в те, що кохання існує на відстані. Якщо душі сплелися, то зв’язок між ними проноситься між країнами, крізь дні й ночі, крізь пори року. Така любов завжди гріє серце, мотивує жити, вселяє надію і зігріває навіть тоді, коли здається, що мороз проник у саме серце. Цінуйте свою любов, несіть її крізь роки та нехай усі наступні покоління бачать, як ми вміємо кохати та що для нас насправді важливий душевний зв’язок, — розповідає Alyona Alyona.
Пробирає знов від сумних думок, Ти тепер далеко, мов над хатами димок. Та у моїй уяві ми вже поруч сидимо, Навіть коли вимкнуть світло, ми не втратимо зв’язок.
Шанувальникам Alyona Alyona ліричний трек зайшов із перших нот:
- Чудове поєднання традиційної української манери виконання з сучасними музичними тенденціями!
- Пісня, яка зараз так необхідна. Дякую!
- До мурашок! Дякую за трек!
- Ніби розмова по душі. Навіть здається, будинком пахне і сад цвіте. Тепло.
- Слухаю пісню, а в голові свій “кліп” відбувається. Найрідніші люди та найкращі моменти перед очима.
- Нарешті чергова неймовірна композиція, яка пробирає до мурах. Бережи Боже нашу рідну Україну!
Раніше Alyona Alyona виконала уривок цієї пісні жестовою мовою, аби “музику могли слухати та відчувати всі”.