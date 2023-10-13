Українська співачка Alyona Alyona презентувала нову пісню В темноті. В основі композиції лежать дитячі спогади артистки.

Alyona Alyona розповіла про теплі моменти свого дитинства, українське село та прості життєві радощі, що назавжди закарбувалися у пам’яті.

– У найтривожніші періоди життя із пам’яті назовні виходять спогади про найщасливіші моменти: коли було спокійно, добре, тепло, радісно, і все навколо було сповнене яскравими та добрими емоціями. Для мене один із таких періодів – це дитинство та спогади про дідусів і бабусь. У цій пісні я зібрала воєдино всі ці пам’ятні моменти, які я провела у трьох різних, але одночасно таких рідних серцю місцях, – прокоментувала реперка.

Alyona Alyona зазначила, що для неї село назавжди залишиться “чимось добрим, теплим, з ароматом свіжоспеченого хліба в повітрі, бабусиними руками в землі, рідною хатою та букетами пахучих трав на столі”.

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Також сьогодні співачка Аліна Гросу презентувала лірик-відео на пісню Сумую. У ньому артистка привідкрила секрети особистого життя.

Відеороботу зняв хлопець Гросу, всі кадри взято з особистого архіву пари.