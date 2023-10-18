Рэп-исполнительница Alyona Alyona придала дополнительное звучание треку В темноті, переведя его на язык жестов. Так исполнительница стремится сделать свою музыку доступной, чтобы как можно больше людей узнали и почувствовали смысл текста.

Песня посвящена воспоминаниям о детстве, которое должно быть искренним, радостным, беззаботным спокойным и счастливым. Однако, война лишила украинских детей возможности создать эти эмоции, что певица также хотела передать в треке.

— Он о потерянном детстве украинских детей. Этот трек — месседж для всех, чтобы ценить то, что мы имели и объединяться ради того, чтобы вернуть счастливое детство детям, — отметила Alyona Alyona.

Это уже вторая совместная композиция исполнительницы с Общественной организацией Відчуй. Ранее активисты сделали перевод на язык жестов для песни Не втратимо звʼязок. Поклонники оценили очередной такой проект. Подписчики благодарят за социально ответственный подход к музыке и отмечают, что песню хочется поставить на повтор.

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В основу песни В темноті Alyona Alyona положила воспоминания из собственного детства о селе, родных и простых радостях жизни.