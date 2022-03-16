На 21-й день війни телеведуча Сніжана Єгорова раптово вирішила вибачитися перед українським народом за те, що підтримувала політику російського президента Володимира Путіна. Зробила вона це після того, як її дітям відмовили в продовженні терміну закордонних паспортів у Туреччині.

Відповідну заяву вона опублікувала у своєму Telegram-каналі, зазначивши, що весь час велася на російську інформацію, піддавалася їй і думала, що росіяни осудні люди.

– Я завжди була впевнена, що не можу помилятися, і для мене все очевидно. Але наразі бачу протилежне і знаю тепер, що вони заливають кров’ю мирні міста та почнуть вбивати цивільних. Це просто жесть. Але всім властиво помилятися. І ось нарешті до мене дійшло, – написала Єгорова.

Вона висловила надію, що все незабаром закінчиться – Росія розстріляє весь боєзапас і нарешті настане тиша.

– Я сподіваюся, що все вирішиться швидко. Я не звикла вибачатися, але сьогодні хочу це зробити! Вибачте за те, що я підтримала агресію! Вибачте за те, що була сліпою та глухою! Вибачте за те, що була посібницею вбивств, хаосу та паніки! Я стою навколішки перед усім українським народом! – підсумувала ведуча.

Нагадаємо, що до війни Сніжана Єгорова публічно підтримувала політику Путіна, говоривши про те, що настав час повернути здоровий глузд в Україну.

Уже з настанням війни Єгорова зреклася від слів підтримки Путіну. Справа в тому, що протягом тривалого часу вона зі своїми трьома дітьми проживає в Туреччині і настав час продовжувати терміни дій їхніх закордонних паспортів, проте консульство України в Анталії заборонило їй це робити.

За словами Єгорової, консул відмовив їй тому що вона підтримує президента РФ, ба більше, він показав їй її пост у Facebook. Сама Сніжана спробувала виправдатися, сказавши, що пост був про те, що вона підтримує Путіна в питаннях світової безпеки.

Тепер вона всіляко намагається виправити ситуацію та вибачається перед українцями.

Варто зазначити, що в 2020 році Єгорова також потрапила у скандал після висловлювань про українських військових. Тоді вона сказала, що їхнє життя собою нічого не уявляє, називала їх “рагулями та селюками”.

Фото: Сніжана Єгорова