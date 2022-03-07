24 лютого Володимир Путін оголосив війну проти України. Вже о 5-й ранку країна-агресор завдала перших ракетних ударів по українських містах.

За 12 днів війни чимало російських артистів висловили підтримку Україні та закликали керівництво Росії зупинити вбивства мирних жителів.

Список артистів, які виступили проти політики Путіна (оновлюється)

Андрій Макаревич

— Майже кожен росіянин в Україні має або друга, хоча б одного, або знайомого, або родича. І зараз ми в них стріляємо. Що взагалі відбувається? Припиніть це божевілля негайно, всіма силами, — закликав Макаревич.

Максим Галкін

— З раннього ранку на зв’язку з рідними та друзями з України! Не передати словами, що я відчуваю! Як це все можливо! Не може бути виправдань війні! Ні війні! – заявив Галкін.

Борис Гребенщиков

— Війна між Росією та Україною — це безумство. А люди, які розв’язали її, – ганьба Росії, – сказав Гребенщиков.

Лія Ахеджакова

— Друзі, не мовчіть. Все одно нам хана, – закликала Ахеджакова.

За її словами, українці навряд чи зможуть вибачити росіян: За мого життя навряд чи вибачать. І я ніколи не пробачу.

Олексій Кортнєв

— Усі фрази про те, що Росія в такий спосіб відновлює якусь історичну справедливість і захищає братів-слов’ян від фашистів, є лише прикриттям для задоволення імперських планів та амбіцій, які ще й призведуть до дуже великих економічних, політичних і соціальних проблем у нашій країні, і в Україні також. В Україні – насамперед, – стверджує Кортнєв.

Валерій Меладзе

— Історія колись розсудить і розставить усе на свої місця. Ну а сьогодні я хочу попросити вас, я благаю припинити військові дії і сісти за стіл переговорів. Люди мають уміти домовлятися. Для цього нам дано мову, для цього нам дано всі здібності. Люди не повинні гинути. Це треба припинити, – закликав Меладзе.

Моргенштерн

— Товариші солдати, а в чому прикол йти за наказом великих дядьків? І взагалі, на*** воювати, якщо можна тра****ся, пити вино і танцювати. Не розумію… Воювати вже не модно, — написав Алішер Валєєв.

Катерина Варнава

— Мені дико страшно від ЗМІ та тих людей, які кажуть, що раді початку всього цього, з гордістю коментують і підтримують події, що відбуваються, називаючи це “захистом” і “визволенням”… Захистом від кого? Від моїх друзів, що там живуть? Нас взяли в заручники чиїхось амбіцій, і ви цьому радієте? — спитала Варнава.

Борис Акунін

— Я до кінця не міг повірити, що Путін почне цю абсурдну війну – і помилився. Я завжди вірив, що зрештою переможе розум – і помилився. Перемогло божевілля. Гинуть люди, ллється кров. Росією править психічно ненормальний диктатор, і, що найгірше, вона покірно дотримується його параної, – пише Акунін.

Олексій Панін

– Ганьба Росії! Живи Україно! Соромно, що маю російський паспорт! Соромно говорити, що я з Росії, і соромно за російський народ, який допустив усе це! Мовчання – це теж злочин, – написав Панін.

Ніка Білоцерківська

– Давайте зараз сплетемо вінки з ромашок, накрутимо паперових журавликів і запустимо їх угору, дзвінко крикнувши: “Ми хочемо Мирного Неба!” Але небу пох*й. Тому що один немолодий чоловік, що втомився від життя, занудьгував від абсолютної влади, яку йому 22 роки ніс у дзьобі його покірний народ, вирішив і повірив, що він і є це небо. Я вчора намагалася збагнути, що в нього в голові. З дуже простою метою – чи справді він зможе натиснути кнопку “вимкнути людство”, – поділилася Білоцерківська.

Антон Долін

— Пропаганда каже: Україною правлять фашисти! Але ви знаєте: це брехня. Пропаганда каже: у нас не війна, а спецоперація! Але ви знаєте: це брехня. Пропаганда каже: Європа та Штати бажають розпаду Росії! Але ви знаєте: це брехня. Пропаганда каже: опозиція – зрадники батьківщини! Але ви знаєте: це брехня. Чому ж, коли пропаганда каже, що росіяни підтримують вождя і хочуть війни з Україною, ви їй вірите? Люди у Росії злякані, деморалізовані, розчавлені, принижені. У них відібрали гідність і право навіть на символічний протест, — упевнений Долін.

Oxxxymiron

— Я сьогодні не обмежуся словами про те, що я за мир і проти війни, бо на словах завжди всі за мир і проти війни. Однак це не заважає вести загарбницькі війни. Я саме проти тієї війни, яку зараз розв’язує Росія проти народу України. Це катастрофа та злочин, – заявив Oxxxymiron.

Вікторія Жигунова

— Україна, яка обрала у президенти російськомовного єврея, – не нацистська країна. Її ні від кого не треба рятувати. Люди жили тим життям, яке їм подобалося. І маленьким дітям, які п’ятий день проводять у підвалах і метро, ​​ви ніколи не поясните, що росіяни прийшли їх рятувати. Ці діти та діти їхніх дітей все життя ненавидітимуть нас, як наші бабусі та мами ненавиділи німців. Нам кажуть, що стріляють точково по військових об’єктах, але тракторний завод у Харкові, станція переливання крові, житлові будинки, найбільший у світі літак Мрія – це не військові об’єкти. Вам брешуть! Вам брешуть щодня! – написала Жигунова.

Дмитро Глуховський

— Це братовбивча хижацька війна, яку розв’язав божевільний тиран. Пробач нас, Україно! – заявив Глуховський.

Семен Слєпаков

– Я розумію, що все вже зайшло надто далеко, але вам напевно вдасться щось змінити, якщо ви вважаєте це за необхідне. Ми з українцями – це одне культурне ціле, і нам не треба пояснювати одне одному те, що не зрозуміють західні партнери. Прошу, не дайте нам усім упасти в прірву, про яку співав Володимир Семенович. Мабуть, зараз у всьому світі це здатні зробити лише ви, – звернувся Слєпаков до президента РФ Путіна.