Телеведуча Сніжана Єгорова, яка публічно підтримувала політику президента РФ Володимира Путіна, відмовилася від своїх слів.

Єгорова оприлюднила відеозвернення, в якому розповіла, що протягом тривалого часу разом зі своїми трьома дітьми перебуває в Туреччині. Через кілька місяців у її нащадків закінчується термін дії закордонних паспортів, проте консульство України в Анталії заборонило його продовжувати. Про це вона повідомила в своєму YouTube, проте відеохостинг видалив її відео.

– Я подала документи – паспорти, мої заяви на ім’я консула в Туреччині… Незважаючи на те, що там була величезна черга, я простояла 3,5 години, після чого до мене вийшов до віконця консул і з гучного зв’язку запитав: Це ваша сторінка в Facebook? Я сказала, що так. Після показав мені пост, датований 26 січня 2022 року. Це був пост, який був розміщений на моїй сторінці до всіх подій, які наразі відбуваються в Україні, – сказала Єгорова.

Вона спробувала виправдатися, сказавши, що пост був про те, що вона підтримує Путіна в питаннях світової громадської безпеки.

– Потім було запитання: Чи підтримуєте ви Путіна? Я сказала, що ні… Я, Єгорова-Грищенко Сніжана Олександрівна, мати п’ятьох дітей, громадянка України, не підтримую військових дій Російської Федерації на території України, – заявила телеведуча.

Відео Єгорової йшло понад 20 хвилин. У ньому телеведуча щиро не розуміла, чому її дітям не хочуть продовжувати терміни закордонних паспортів.

Нагадаємо, що пост, де Єгорова публічно підтримала Путіна, був не єдиним. У Facebook вона демонструвала свою позицію, підтримуючи Росію та називаючи людей в Україні чортами.

Крім того, в 2020 році Єгорова також потрапила в скандал після висловлювань про українських військових. Тоді вона сказала, що їхнє життя собою нічого не уявляє, називала їх “рагулями та селюками”.

Фото: Сніжана Єгорова