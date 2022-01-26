Українська телеведуча Сніжана Єгорова публічно підтримала політику президента Росії Володимира Путіна.
Свою заяву жінка опублікувала в Facebook. Також вона прикріпила відео – пропагандистське шоу, в якому президент країни-агресори нібито розкриває підступні плани США.
– Так! Я підтримую Путіна! І не збираюся змінювати свою думку про те, що настав час повернути здоровий глузд в Україну! Інакше діти та онуки поліцаїв зжеруть, – написала Єгорова.
Користувачі мережі обурилися такою заявою Єгорової та засипали її негативними коментарями. Деякі порадили їй зібрати валізи та виїхати до Росії.
- Викликайте лікаря, жінці погано.
- Щоб когось підтримувати, треба щось із себе уявляти.
- Думаю, Служба Безпеки України має зацікавитись вашими поглядами.
- Взяла свої речі та поїхала з нашої країни!
- Валіза. Залізничний вокзал. Росія. Вперед.Тільки розумово відсталий ідіот може підтримувати Путіна. Ви радісно закликаєте війну та біду в наші будинки?
- Важкий випадок.
- Кому ти цікава? Вирішила хайпонути?
- Старіє тітка, хайп будь-яким шляхом.
- Ганьба!
- Сніжано, ти дно пробила. Збирай валізи. – Пишуть у коментарях під постом Єгорової.
Це не перший вислів ведучої в такому ключі. В останніх публікаціях у Facebook вона демонструє свою позицію, підтримуючи Росію та називаючи людей в Україні чортами.
Крім того, в 2020 році Єгорова також потрапила у скандал після висловлювань про українських військових. Тоді вона сказала, що їхнє життя собою нічого не уявляє, називала їх “рагулями та селюками”.
Нагадаємо, що з кінця жовтня виникла загроза повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді РФ почала стягувати війська до українських кордонів. Чи готова Росія розпочати повномасштабну війну з Україною – читайте на Фактах ICTV.
Сама загроза повномасштабного вторгнення існує з 2014 року. Тоді країна-агресор незаконно анексувала Кримський півострів, після чого розпочала збройний конфлікт на Сході України.