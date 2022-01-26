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Пробила дно: Сніжана Єгорова публічно підтримала Путіна

26 Січня 2022, 20:14
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Пробила дно: Сніжана Єгорова публічно підтримала Путіна

Українська телеведуча Сніжана Єгорова публічно підтримала політику президента Росії Володимира Путіна.

Свою заяву жінка опублікувала в Facebook. Також вона прикріпила відео – пропагандистське шоу, в якому президент країни-агресори нібито розкриває підступні плани США.

– Так! Я підтримую Путіна! І не збираюся змінювати свою думку про те, що настав час повернути здоровий глузд в Україну! Інакше діти та онуки поліцаїв зжеруть, – написала Єгорова.

Користувачі мережі обурилися такою заявою Єгорової та засипали її негативними коментарями. Деякі порадили їй зібрати валізи та виїхати до Росії.

  • Викликайте лікаря, жінці погано.
  • Щоб когось підтримувати, треба щось із себе уявляти.
  • Думаю, Служба Безпеки України має зацікавитись вашими поглядами.
  • Взяла свої речі та поїхала з нашої країни!
  • Валіза. Залізничний вокзал. Росія. Вперед.Тільки розумово відсталий ідіот може підтримувати Путіна. Ви радісно закликаєте війну та біду в наші будинки?
  • Важкий випадок.
  • Кому ти цікава? Вирішила хайпонути?
  • Старіє тітка, хайп будь-яким шляхом.
  • Ганьба!
  • Сніжано, ти дно пробила. Збирай валізи. – Пишуть у коментарях під постом Єгорової.

Це не перший вислів ведучої в такому ключі. В останніх публікаціях у Facebook вона демонструє свою позицію, підтримуючи Росію та називаючи людей в Україні чортами.

Крім того, в 2020 році Єгорова також потрапила у скандал після висловлювань про українських військових. Тоді вона сказала, що їхнє життя собою нічого не уявляє, називала їх “рагулями та селюками”.

Нагадаємо, що з кінця жовтня виникла загроза повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді РФ почала стягувати війська до українських кордонів. Чи готова Росія розпочати повномасштабну війну з Україною – читайте на Фактах ICTV.

Сама загроза повномасштабного вторгнення існує з 2014 року. Тоді країна-агресор незаконно анексувала Кримський півострів, після чого розпочала збройний конфлікт на Сході України.

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Володимир Путін
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