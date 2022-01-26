Українська телеведуча Сніжана Єгорова публічно підтримала політику президента Росії Володимира Путіна.

Свою заяву жінка опублікувала в Facebook. Також вона прикріпила відео – пропагандистське шоу, в якому президент країни-агресори нібито розкриває підступні плани США.

– Так! Я підтримую Путіна! І не збираюся змінювати свою думку про те, що настав час повернути здоровий глузд в Україну! Інакше діти та онуки поліцаїв зжеруть, – написала Єгорова.

Користувачі мережі обурилися такою заявою Єгорової та засипали її негативними коментарями. Деякі порадили їй зібрати валізи та виїхати до Росії.

Викликайте лікаря, жінці погано.

Щоб когось підтримувати, треба щось із себе уявляти.

Думаю, Служба Безпеки України має зацікавитись вашими поглядами.

Взяла свої речі та поїхала з нашої країни!

Валіза. Залізничний вокзал. Росія. Вперед.Тільки розумово відсталий ідіот може підтримувати Путіна. Ви радісно закликаєте війну та біду в наші будинки?

Важкий випадок.

Кому ти цікава? Вирішила хайпонути?

Старіє тітка, хайп будь-яким шляхом.

Ганьба!

Сніжано, ти дно пробила. Збирай валізи. – Пишуть у коментарях під постом Єгорової.

Це не перший вислів ведучої в такому ключі. В останніх публікаціях у Facebook вона демонструє свою позицію, підтримуючи Росію та називаючи людей в Україні чортами.

Крім того, в 2020 році Єгорова також потрапила у скандал після висловлювань про українських військових. Тоді вона сказала, що їхнє життя собою нічого не уявляє, називала їх “рагулями та селюками”.

Нагадаємо, що з кінця жовтня виникла загроза повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді РФ почала стягувати війська до українських кордонів. Чи готова Росія розпочати повномасштабну війну з Україною – читайте на Фактах ICTV.

Сама загроза повномасштабного вторгнення існує з 2014 року. Тоді країна-агресор незаконно анексувала Кримський півострів, після чого розпочала збройний конфлікт на Сході України.