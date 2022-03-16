На 21-й день войны телеведущая Снежана Егорова внезапно решила извиниться перед украинским народом за то, что поддерживала политику российского президента Владимира Путина. Сделала она это после того, как ее детям отказали в продлении срока загранпаспортов в Турции.

Соответствующее заявление она опубликовала в своем Telegram-канале, отметив, что все время велась на российскую информацию, поддавалась ей и думала, что россияне вменяемые люди.

— Я всегда была уверена, что не могу ошибаться и для меня все очевидно. Но сейчас вижу обратное и знаю теперь, что они заливают кровью мирные города и начнут убивать гражданских. Это просто жесть. Но всем свойственно ошибаться. И вот наконец-то до меня дошло, — написала Егорова.

Она выразила надежду, что все вскоре закончится — Россия расстреляет весь боезапас и наконец-то наступит тишина.

— Я надеюсь, что все решится быстро. Я не привыкла извиняться, но сегодня хочу это сделать! Простите за то, что я поддержала агрессию! Простите за то, что была слепой и глухой! Простите за то, что была пособницей убийств, хаоса и паники! Я стою на коленях перед всем украинским народом! — подытожила ведущая.

Напомним, что до войны Снежана Егорова публично поддерживала политику Путина, говорив о том, что пора вернуть здравый смысл в Украину.

Уже с наступлением войны Егорова отреклась от слов поддержки Путину. Все дело в том, что на протяжении долгого времени она со своими тремя детьми проживает в Турции и пришло время продлевать сроки действий их заграничных паспортов, однако консульство Украины в Анталии запретило ей это делать.

По словам Егоровой, консул отказал ей потому что она поддерживает президента РФ, более того, он показал ей ее пост в Facebook. Сама Снежана попыталась оправдаться, сказав, что пост был о том, что она поддерживает Путина в вопросах мировой общественной безопасности.

Теперь она всячески пытается исправить ситуацию и извиняется перед украинцами.

Стоит отметить, что в 2020 году Егорова также попала в скандал, после высказываний об украинских военных. Тогда она сказала, что их жизнь собой ничего не представляет, называла их “рагулями и селюками”.

Фото: Снежана Егорова