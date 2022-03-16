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Діти заплатять найвищу ціну: Анджеліна Джолі закликала зупинити війну в Україні

16 Березня 2022, 11:57
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Діти заплатять найвищу ціну: Анджеліна Джолі закликала зупинити війну в Україні
Джерело: Depositphotos

Голлівудська акторка та посол доброї волі ООН у справах біженців Анджеліна Джолі закликала зупинити війну в Україні.

В Instagram Анджеліна знову присвятила пост подіям в Україні. Вона оприлюднила серію фото – знімок під час евакуації з Ірпеня, кадр 13-річного підлітка з лікарні та фото дитини, яка бореться з онкологією, але змушена ховатися в бомбосховищі.

– Поряд з мільйонами людей, які біжать за межі України, близько 2 млн людей переміщено всередині своєї країни, багато хто з них опинився в пастці бойових дій, позбавлений доступу до допомоги та перебуває в прямій фізичній небезпеці. Без припинення війни діти заплатять найвищу ціну – травмами, втраченим дитинством та розбитими життями, – написала Джолі.

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Раніше в Instagram Анджеліна Джолі показала життя мирних жителів в Україні у воєнний час. Акторка оприлюднила відео української громадянки Марини, яка має двох дітей, з підвалу приватного будинку. Також зірка зазначила, що зараз це реальність життя мирних жителів, котрі опинилися в пастці.

Теги
Анджеліна Джолі , Війна в Україні
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