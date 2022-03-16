Голливудская актриса и посол доброй воли ООН по делам беженцев Анджелина Джоли призвала остановить войну в Украине.

В Instagram Анджелина вновь посвятила пост событиям в Украине. Она обнародовала серию фото — снимок во время эвакуации из Ирпеня, кадр 13-летнего подростка из больницы и фото ребенка, который борется с онкологией, но вынужден прятаться в бомбоубежище.

— Наряду с миллионами людей, которые бегут за пределы Украины, около 2 млн человек перемещены внутри своей страны, многие из них оказались в ловушке боевых действий, лишены доступа к помощи и находятся в прямой физической опасности. Без прекращения войны дети заплатят самую высокую цену — травмами, потерянным детством и разбитыми жизнями, — написала Джоли.

Ранее в Instagram Анджелина Джоли показала жизнь мирных жителей в Украине в военное время. Актриса обнародовала видео украинской гражданки Марины, у которой двое детей, с подвала частного дома. Также звезда отметила, что сейчас это реальность жизни мирных жителей, оказавшихся в ловушке.