Голлівудська акторка Анджеліна Джолі поділилася відео, на якому показала життя мирних жителів в Україні зараз – після того, як Росія здійснила повномасштабне вторгнення.

Вона оприлюднила відео української громадянки Марини, яка має двох дітей, з підвалу приватного будинку.

– Якщо ви можете, будь ласка, знайдіть хвилинку, щоб переглянути це відео, яким поділилися зі мною. Про українську матір Марину, яка бореться за безпеку своїх дітей, побоюючись обстрілів і нападів, – написала Анджеліна в Instagram.

Акторка зазначила, що зараз це реальність життя мирних жителів, які опинилися в пастці.

– Приблизно 7,5 млн українських дітей, їхніх батьків та сімей, а також біженців із таких країн, як Афганістан, Ємен і Сирія, які бігли в Україну та яким тепер знову загрожує вигнання, а також студенти з Індії та африканських країн, – зазначила Джолі.

Також вона наголосила, що UNICEF, UNHCR та їхні партнери, включаючи місцеві організації, докладають усіх зусиль, щоб допомогти нужденним та надати допомогу скрізь, де це можливо.

Раніше Анджеліна Джолі вже говорила про війну в Україні. Зірка зазначила, що молиться за нашу країну разом із рештою світу.