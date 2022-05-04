Гурт Kalush Orchestra зміцнив свої позиції після двох репетицій у Турині. Згідно з оновленими прогнозами букмекерів, представники України на Євробаченні збільшили розрив із другим місцем у таблиці.

Так, станом на 4 травня, шанси на перемогу Kalush Orchestra на Євробаченні 2022 букмекери оцінюють у 43%.

На другому місці – учасники з Італії Махмуд і Бланко (14%), трійку лідерів замикає Корнелія Джейкобс із Швеції (11%).

Загалом десятка фаворитів букмекерів змінилася. Австралія вилетіла з топ-10, водночас у фаворитах закріпилася Франція.

Україна Італія Швеція Велика Британія Іспанія Греція Польща Норвегія Нідерланди Франція

Kalush Orchestra із піснею Stefania виступлять у першому півфіналі Євробачення (10 травня) під номером 6.

Перша репетиція Kalush Orchestra у Турині відбулася 30 квітня. Судячи з перших кадрів, хлопці змінили постановку номера та костюми. Олег Псюк виступатиме у блискучому жилеті та своїй фірмовій рожевій панамці. В інших учасників будуть костюми з бахроми у чорному, червоному та жовтому кольорах.

Євробачення 2022 в Україні транслюватимуть онлайн на телеканалі UA: Культура, а також на діджитал-платформах Суспільного.