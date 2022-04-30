Гурт Kalush Orchestra, який цьогоріч представлятиме Україну на Євробаченні, провів першу репетицію конкурсного номера на сцені у Турині (Італія).

Як раніше і розповідали учасники гурту, вони дещо змінили свою постановку і костюми. На фото з першої репетиції можна побачити, що фронтмен Олег Псюк виступатиме у блискучому жилеті та своїй фірмовій рожевій панамці.

Образ Тимофія Музичука також залишився майже незмінним з моменту нацвідбору.

В інших учасників будуть костюми з бахроми у чорних, червоних та жовтих кольорах, які, на думку журналістів пресцентру, нагадують прапор Німеччини.

У номері активно використовують графіку та синє-жовте освітлення. Виступ Kalush Orchestra супроводжуватиме атмосферне чорно-біле відео на нову версію конкурсної пісні Stefania.

Нагадаємо, що колектив виступить у першому півфіналі Євробачення (10 травня) під номером 6.