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Музыка

Десятка фаворитов изменилась: букмекеры назвали вероятного победителя Евровидения 2022

4 мая 2022, 17:15
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Kalush Orchestra
Источник: Eurovision

Группа Kalush Orchestra укрепила свои позиции после двух репетиций в Турине. Согласно обновленным прогнозам букмекеров, представители Украины на Евровидении увеличили разрыв со вторым местом в таблице.

Так, по состоянию на 4 мая, шансы на победу Kalush Orchestra на Евровидении 2022 букмекеры оценивают в 43%.

На втором месте — участники из Италии Махмуд и Бланко (14%), тройку лидеров замыкает Корнелия Джейкобс из Швеции (11%).

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В целом десятка фаворитов букмекеров изменилась. Австралия вылетела из топ-10, вместе нее в фаворитах закрепилась Франция.

  1. Украина
  2. Италия
  3. Швеция
  4. Великобритания
  5. Испания
  6. Греция
  7. Польша
  8. Норвегия
  9. Нидерланды
  10. Франция

Kalush Orchestra с песней Stefania выступят в первом полуфинале Евровидения (10 мая) под номером 6.

Первая репетиция Kalush Orchestra в Турине состоялась 30 апреля. Судя по первым кадрам из репетиций, ребята изменили постановку номера и костюмы. Олег Псюк будет выступать в блестящем жилете и своей фирменной розовой панамке. У других участников будут костюмы из бахромы в черном, красном и желтом цветах.

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Евровидение 2022 в Украине будут транслировать онлайн на телеканале UA: Культура, а также на диджитал-платформах Суспільного.

Теги
Kalush, Евровидение
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