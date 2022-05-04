Группа Kalush Orchestra укрепила свои позиции после двух репетиций в Турине. Согласно обновленным прогнозам букмекеров, представители Украины на Евровидении увеличили разрыв со вторым местом в таблице.

Так, по состоянию на 4 мая, шансы на победу Kalush Orchestra на Евровидении 2022 букмекеры оценивают в 43%.

На втором месте — участники из Италии Махмуд и Бланко (14%), тройку лидеров замыкает Корнелия Джейкобс из Швеции (11%).

В целом десятка фаворитов букмекеров изменилась. Австралия вылетела из топ-10, вместе нее в фаворитах закрепилась Франция.

Украина Италия Швеция Великобритания Испания Греция Польша Норвегия Нидерланды Франция

Kalush Orchestra с песней Stefania выступят в первом полуфинале Евровидения (10 мая) под номером 6.

Первая репетиция Kalush Orchestra в Турине состоялась 30 апреля. Судя по первым кадрам из репетиций, ребята изменили постановку номера и костюмы. Олег Псюк будет выступать в блестящем жилете и своей фирменной розовой панамке. У других участников будут костюмы из бахромы в черном, красном и желтом цветах.

Евровидение 2022 в Украине будут транслировать онлайн на телеканале UA: Культура, а также на диджитал-платформах Суспільного.