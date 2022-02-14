День усіх закоханих виявився щасливим та романтичним не для всіх. Українська реп-виконавиця Alyona Alyona заявила, що розійшлася зі своїм бойфрендом, блогером Денисом (Yoxden).

Сумною звісткою артистка поділилася в своєму акаунті Facebook. Вона не стала пояснювати причини, лаконічно заявивши, що вони залишилися друзями.

– Сьогодні валентинка має такий вигляд. Ми з Денисом залишилися люблячими друзями, – написала Alyona Alyona.

Довгий час артистка приховувала свого бойфренда від громадськості. Alyona Alyona представила свого хлопця в грудні 2021 року. На особистій сторінці в Instagram вона оприлюднила фотографію з коханим. У кадрі співачка сидить у нього на колінах.

Alyona Alyona зізналася, що після першої зустрічі вони з Денисом практично не розлучалися.

На той момент їхнім стосункам було 10 місяців. Тоді артистка була певна, що разом вони витримають будь-яке випробування.

Згодом Alyona Alyona розповіла, що вони з Денисом почали жити разом, проте через якийсь час закохані роз’їхалися. За словами артистки, на якийсь час вона хотіла поїхати далеко і трохи відпочити від роботи артиста.

Виконавиця зазначила, що сумуватиме за Денисом і залишається з ним на зв’язку. Ба більше, кілька днів тому Alyona Alyona публікувала stories, в яких показала, що до неї приїхав коханий. Можливо, саме після цієї зустрічі пара вирішила розійтися.