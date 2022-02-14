День всех влюбленных оказался счастливым и романтическим не для всех. Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona заявила, что рассталась со своим бойфрендом, блогером Денисом (Yoxden).

Печальным известием артистка поделилась в своем аккаунте Facebook. Исполнительница лаконично заявила, что они остались друзьями.

— Сегодня валентинка выглядит так. Мы с Денисом остались любящими друзьями, — написала Alyona Alyona.

Впоследствии Alyona Alyona объяснила в Instagram, почему они решили разойтись. По словам артистки, они не пережили свой первый год.

— Никто и представить не мог, что расстояние и разлука прольют свет на правду. А она оказалась горькой, как в самом банальном фильме – если любишь, отпусти. Без ссор и расхождений на день, неделю или месяц, без подводных камней, без ножей в спину, измен и другого. Прошу всех не жалеть, не осуждать, не сочувствовать, не обвинять и не гадать на ромашке — почему, — написала певица.

Alyona Alyona сказала, что все время им казалось, что они делают все правильно и что у них все получится. Однако лучше всего им быть хорошими и верными друзьями. Артистка отметила, что иногда лучше поставить точку на берегу, поэтому они ее ставят, не до встречавшись две недели до первой годовщины.

— В сериале Черное зеркало есть эпизод, в котором людям программа подбирает идеального партнера, но не с первого раза. С кем-то героев ждет 36 часов, с кем-то девять месяцев, а с кем-то пять лет. А потом – одна любовь на всю жизнь до конца, – объяснила Alyona Alyona.

Она отметила, что им был дан год, за который они благодарны.

— Мы любим друг друга, но этого мало, чтобы оба были счастливы на 100%. Сегодня День влюбленных и я хочу пожелать вам любви. Сколько бы она не продолжалась. Она вдохновляет, зажигает и спасает мир, — подытожила артистка.

Долгое время артистка скрывала своего бойфренда от общественности. Впервые Alyona Alyona представила своего парня в декабре 2021 года. На личной странице в Instagram она обнародовала фотографию с любимым. В кадре певица сидит на его коленях.

Alyona Alyona призналась, что после первой встречи они с Денисом практически стали не разлучными.

На тот момент их отношениям было 10 месяцев. Тогда артистка была уверена, что вместе они выдержат любое испытание.

Позже Alyona Alyona рассказала, что они с Денисом начали жить вместе, однако спустя время влюбленные разъехались. По словам артистки, на какое-то время она хотела уехать далеко и немного отдохнуть от работы артиста.

Исполнительница отметила, что будет скучать по Денису и остается с ним на связи. Более того, пару дней назад Alyona Alyona публиковала stories, в которых показала, что к ней приехал возлюбленный. Возможно, именно после этой встречи пара приняла решение разойтись.