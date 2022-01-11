Українська реп-виконавиця Alyona Alyona натякнула, що з’їжджає від свого хлопця Дениса.

У сторіз на особистій сторінці в Instagram зірка показала пакети з речима та зізналася, що ухвалила нелегке рішення.

– А в мене тут мільйон всіляких торбів. Скоро буду їхати. Це пов’язано з непростим рішенням, – розповіла співачка.

Шанувальники артистки поцікавилися, чи справді закохані не житимуть разом. Alyona Alyona підтвердила цю інформацію і зазначила, що вони з Денисом будуть бачитися. Причину свого переїзду реперка поки не пояснила.

Раніше Alyona Alyona розповідала, що парі складно було адаптуватися до спільного проживання та вирішення побутових питань. Раніше всі хлопці співачки жили на її території, тому переїзд до Дениса виявився абсолютно новим досвідом для неї.

Варто зазначити, що Alyona Alyona представила свого хлопця лише місяць тому. Денис – репер-початківець і блогер, він знімає провокаційні ролики в Instagram під ніком YOXDEN.

Закохані почали зустрічатися ще у лютому 2021 року, проте співачка довго приховувала бойфренда від публіки.

За словами зірки, за стосунки пари стали вже досить міцними. Alyona Alyona впевнена, що разом вони витримають будь-які випробування.