Українська реп-виконавиця Alyona Alyona зізналася, що хоче зникнути на якийсь час. Співачка хоче поїхати далеко і трохи відпочити від роботи артиста, а також спробувати себе ще в якихось ремеслах.

Вона сказала, що хоче, щоб поруч із нею зникли: нездорова їжа, недосипання та перевантаження в роботі, оскільки за 2021 рік цього було достатньо.

– Хочу перезавантаження, для мене це дуже важливо. Я розумію, що я дуже сумуватиму за Денисом, батьками та своєю аудиторією. Тому сильно спілкування я не обмежуватиму, але всі звичайні справи я хочу відкинути далеко і поїхати в одне чарівне місце в Україні, – написала Alyona Alyona в Instagram.

Виконавиця не сказала, куди саме планує вирушити, проте зауважила, що їй там буде спокійно. Alyona Alyona вірить, що там вона зможе стати іншою та звільнитися від негативних переживань.

– Я буду з вами говорити на різні теми під час відсутності у своєму Instagram, читатиму ваші відповіді та спілкуватимуся з вами текстом, але знімати селфі та відео буду дуже рідко, – додала реперка.

Раніше Alyona Alyona натякнула, що з’їжджає від свого хлопця. Артистка показала пакети з речами та зізналася, що ухвалила нелегке рішення.

Співачка підтвердила шанувальникам, що дійсно вони не житимуть разом, проте бачитимуться. Тепер відомо, що під з’їздом мала на увазі Alyona Alyona. Дівчина просто хоче розвіятися та відпочити.