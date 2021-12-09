Українська реп-виконавиця Alyona Alyona вперше публічно представила свого бойфренда Дениса.

На особистій сторінці в Instagram вона оприлюднила світлину з коханим. У кадрі співачка сидить на його колінах.

Alyona Alyona зізналася, що після першої зустрічі вони з Денисом практично не роз’єднувалися.

– Я закохалася у розбійника! Склалося так, що з першої нашої зустрічі ми з Денисом більше не роз’єднувалися. З кожним днем ставало менше сумнівів у тому, що Денис – моя людина. З упевненістю кажу, що протилежності притягуються. У двох зовсім різних на перший погляд людей, наcправді, в голові є багато спільного, і саме це об’єднує, – написала співачка.

Alyona Alyona додала, що за 10 місяців їхні стосунки стали вже досить міцними. Співачка впевнена, що разом вони витримають будь-які випробування.

– Я хочу всім представити Дениса. Це творчий, креативний, дуже веселий і дуже провокативний хлопець. Але водночас він дуже добрий, суперніжний і суперщирий хлопець, якого я сильно кохаю, – написала артистка.

Нещодавно Alyona Alyona розповіла про початок стосунків з Денисом. Пропозиція бути разом від коханого надійшла до неї на День святого Валентина.

Вранці 14 лютого Денис залишив м’яку іграшку та великий Кіндер-сюрприз. Всередині подарунка Alyona Alyona знайшла їхнє спільне фото з підписом: Будь моєю. Також там були жуйки Love is, серця та ручка в формі зайчика.

Нагадаємо, що стосунки пари розпочалися ще у лютому 2021 року. Alyona Alyona довго приховувала свого коханого від широкого загалу. Денис – репер-початківець і блогер, він знімає провокаційні ролики в Instagram під ніком YOXDEN.