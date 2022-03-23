Instagram-акаунт співачки Світлани Лободи заблокували в Україні.

В Instagram-stories виконавиця оприлюднила кілька знімків, на яких спробувала пояснити, через що її блог став недоступним на території України.

– Instagram Loboda в ніч із 21 на 22 березня був заблокований, що примітно – це торкнулося лише території України. Сталося це одразу після початку активного освячення позиції та гуманітарної діяльності співачки, яку вона веде з першого дня війни.

Також у заяві йдеться про те, що співачка жорстко відреагувала в Instagram на той факт, що її ім’я потрапило до заборонених списків, а також на заклики забрати в неї звання Заслуженої артистки України.

Сама Лобода сказала, що звикла допомагати, оскільки вважає це правильним і це її щира позиція стосовно того, що відбувається в її рідній країні.

– Моя звичка робити добро тихо дала можливість трактувати це деяким групам осіб, як мою неучасть. Я вирішила активно говорити, чим допомагаю і що роблю для своєї країни та людей. Як не дивно, єдине джерело повідомлення достовірної інформації було після цього моментально заблоковане, – поскаржилася артистка.

Вона не розуміє, для чого це робити. Також говорить про те, що наразі не той час, а її обліковий запис розблокують і допомога не буде призупинена.

– Давайте вже займатися справами, а не вливати фінанси замість гуманітарної допомоги в атаку ботів чи списки, які не мають стосунку до реальності, – підсумувала Лобода.

Співачка справді не розуміє, чому в її бік ллється стільки хейту і вона потрапляє до різноманітних списків. Зазначимо, що артистка досі не назвала речі своїми іменами – Росія напала на Україну, Путін напав на Україну.

Ба більше, про війну в Україні Лобода висловилася лише на п’ятий день. Примітно, що і в РФ Світлану Лободу теж внесли до списку – заборонених артистів.