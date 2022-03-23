Instagram аккаунт певицы Светланы Лободы заблокировали в Украине.

В Instagram-stories исполнительница обнародовала несколько снимков, на которых попыталась объяснить из-за чего ее блог стал недоступен на территории Украины.

— Instagram Loboda в ночь с 21 на 22 марта был заблокирован, что примечательно — это коснулось только территории Украины. Случилось это сразу после начала активного освящения позиции и гуманитарной деятельности певицы, которую она ведет с первого дня войны.

Также в заявлении говорится, что певица жестко отреагировала в Instagram на тот факт, что ее имя попало в запрещенные списки, а также на призывы забрать у нее звание Заслуженной артистки Украины.

Сама Лобода сказала, что привыкла помогать, поскольку считает это правильным и это ее искренняя позиция по отношению к происходящему в ее родной стране.

— Моя привычка делать добро тихо, дала возможность трактовать некоторым группам лиц, как мое неучастие. Я приняла решение активно говорить чем помогаю и что делаю для своей страны и людей. Как ни странно, единственный источник донесения достоверной информации был после этого моментально заблокирован, — пожаловалась артистка.

Она задается вопросом — Зачем? Также говорит о том, что сейчас не то время, а ее аккаунт разблокируют и помощь не будет приостановлена.

— Давайте уже заниматься делами, а не вливать финансы вместо гуманитарной помощи в атаку ботов или списки, которые не имеют отношения к реальности, — подытожила Лобода.

Певица действительно не понимает, почему в ее сторону льется столько хейта и она попадает в разнообразные списки. Отметим, что артистка до сих пор не назвала вещи своими именами — Россия напала на Украину, Путин напал на Украину.

Более того, про войну в Украине Лобода высказалась лишь на пятый день. Примечательно то, что и в РФ Светлану Лободу тоже внесли в список — запрещенных артистов.