Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Фото Персони

Висловилися проти війни: у РФ показали список заборонених артистів

15 Березня 2022, 11:17
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Брежнева, Монатик, Потап

У Росії заборонили виступи артистів, що висловлюються проти війни з Україною. Влада РФ намагається зробити все, щоб їхній народ не дізнався правду.

Так, тепер місця в Росії немає артистам, які привселюдно засудили війну, також не повинні звучати пісні деяких українських музикантів. Така інформація з’явилася в російському Telegram-каналі Агентство з посиланням на слова анонімного учасника одного з московських колективів.

В опублікованому списку можна побачити таких українських артистів, як Микита Алексєєв, Макс Барських, Віра Брежнєва, Іван Дорн, Настя Каменських, Дмитро Монатик, Світлана Лобода, гурт Океан Ельзи та інших.

До списку потрапили і росіяни – Oxxxymiron, Максим Галкін, Борис Гребенщиков, соліст гурту Нерви, учасники Anacondaz, Каста, Кровосток та інші.

Ба більше, деяких виконавців змушують підписати письмову заяву про те, що вони не висловлюватимуться про війну в Україні. Це просять робити під приводом підписання зобов’язання щодо недопущення порушень законодавства.

Читайте також:
Висловилися проти війни: у РФ показали список заборонених артистівВійна в Україні – це безумство: хто з російських артистів виступив проти дій Путіна

Теги
Війна в Україні , Росія
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь