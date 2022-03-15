У Росії заборонили виступи артистів, що висловлюються проти війни з Україною. Влада РФ намагається зробити все, щоб їхній народ не дізнався правду.

Так, тепер місця в Росії немає артистам, які привселюдно засудили війну, також не повинні звучати пісні деяких українських музикантів. Така інформація з’явилася в російському Telegram-каналі Агентство з посиланням на слова анонімного учасника одного з московських колективів.

В опублікованому списку можна побачити таких українських артистів, як Микита Алексєєв, Макс Барських, Віра Брежнєва, Іван Дорн, Настя Каменських, Дмитро Монатик, Світлана Лобода, гурт Океан Ельзи та інших.

До списку потрапили і росіяни – Oxxxymiron, Максим Галкін, Борис Гребенщиков, соліст гурту Нерви, учасники Anacondaz, Каста, Кровосток та інші.

Ба більше, деяких виконавців змушують підписати письмову заяву про те, що вони не висловлюватимуться про війну в Україні. Це просять робити під приводом підписання зобов’язання щодо недопущення порушень законодавства.