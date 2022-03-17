Я живу серед героїв: Лобода показала український паспорт

Відома співачка Світлана Лобода, яка останні вісім років будувала кар’єру передусім в РФ, показала український паспорт, наголосивши, що це її єдине громадянство.

– Кожен обирає свій шлях – одні сіють цькування та агресію, інші прагнуть бути корисними та потрібними. Я обираю другий. За 21 день ми зуміли вивезти понад 90 сімей, зокрема це діти, бабусі, мами. Розселили та допомогли з продовольством на найближчі тижні. Цілодобово вирішуємо проблеми із документами. Доставляємо гуманітарну допомогу скрізь, де є доступ, – розповіла артистка.

Вона додала, що допомагатиме людям, поки вистачатиме сил.

– Дякую людям, які поряд зі мною – виявилося, що я живу серед справжніх героїв! І сьогодні я закликаю всіх моїх підписників слухати лише своє серце та максимально надавати допомогу тим, хто зараз перебуває у критичній ситуації! – зазначила Лобода.

Важливо наголосити на тому, що серед підписників Світлани багато росіян. Але вона досі дотримується риторики нейтралітету. Тобто не називає росіян окупантами, а Володимира Путіна тим, хто насамперед відповідає за геноцид українців.

Проте другий момент – Лобода постить інформацію у сторіс, до прикладу, звернення полку Азов, який захищає Маріуполь. А ми всі знаємо, що у росіян волосся дибки стає від однієї лише згадки про азовців.