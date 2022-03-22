Мовчання про війну нагороджених званнями в Україні артистів прирівнюється до зради – Ткаченко

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформполітики звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням позбавити державних нагород України артистів, які мовчать про війну або відверто підтримують російську агресію.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко зазначив, що йдеться про почесні звання Народний артист України та Заслужений артист України.

До “чорного списку” потрапили Микола Басков, Володимир Бортко, Василь Герелло, Філіп Кіркоров, Ані Лорак, Світлана Лобода, Ігор Крутой, Таїсія Повалій та інші артисти.

– Не можуть бути народними чи заслуженими артистами України зрадники. Коли тисячі українських і світових митців засудили війну, яку розв’язала Росія проти України, вони продовжують свою творчість на території цього мордору, сплачуючи податки державі-агресору. А про свою позицію щодо вторгнення мовчать, – наголосив міністр культури.

На думку Ткаченка, мовчання громадян України чи нагороджених званнями в Україні прирівнюється до зради. Вони мовчать, навіть коли Російська Федерація бомбить українські міста, вбиває дітей та мирних жителів.

– Вони не мають права мати звання народних чи заслужених артистів. Для цього треба бути з народом України чи заслужити це звання. У жодного з цих людей такої риси нема, – переконаний Олександр Ткаченко.

Міністерство культури та інформполітики приєдналося до заяви комітету. Ткаченко попросив президента Володимира Зеленського підтримати ініціативу та позбавити державних нагород артистів, які мовчать про війну та російські воєнні злочини.