Українського співака Володимира Дантеса переплутали із солістом італійського рок-гурту Maneskin Дам’яно Давідом.

Справа в тому, що Володимир зараз разом зі своєю дружиною, співачкою Надією Дорофєєвою перебуває на відпочинку в місті Тулум (Мексика). Так, одні з туристів подумали, що Дантес – це лідер гурту Maneskin, який переміг на Євробаченні-2021. Про це подружжя розповіло в Instagram.

– Друзі, щойно сталася така ситуація. Ідуть поряд з нами люди і кажуть одне одному: Ти впізнав, хто це? Це ж цей хлопець із Євробачення, – сміючись сказала Надя.

У свою чергу, Володимир додав, що люди були не іноземцями, а нашими.

Це не вперше, коли виконавця порівнюють із Дам’яно Давідом. Так, у жовтні Володимир Дантес презентував кліп на пісню Грустные танцы. У ролику він постав у зухвалому образі, нагадавши своїм шанувальникам соліста Maneskin.

Сам же артист говорив, що ніколи спеціально не наслідував Дам’яно Давиду і навіть публікував свої дитячі фото та кадри з часів участі у Фабриці зірок.

Раніше Надя Дорофєєва розповіла, як пройшов її 2021 рік. Співачка поділилася яскравими моментами з життя та тими, які не показувала раніше.

Стало відомо, що виконавиця мала зіркову хворобу, а також те, що її обличчя і волосся під час концерту потрапили у вогонь.