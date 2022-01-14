Украинского певца Владимира Дантеса перепутали с солистом итальянской рок-группы Maneskin Дамиано Давидом.

Дело в том, что Владимир сейчас вместе со своей женой, певицей Надей Дорофеевой находится на отдыхе в городе Тулум (Мексика). Так, одни из туристов подумали, что Дантес — это лидер группы Maneskin, которая победила на Евровидении-2021. Об этом супруги рассказали в Instagram.

— Ребята, только что произошла такая ситуация. Идут рядом с нами люди и говорят друг другу: Ты узнал кто это? Это же этот парень с Евровидения, — смеясь сказала Надя.

В свою очередь Владимир добавил, что ребята были не иностранцами, а нашыми.

Это не впервые, когда исполнителя сравнивают с Дамиано Давидом. Так, в октябре Владимир Дантес презентовал клип на песню Грустные танцы. В ролике он предстал в дерзком образе, напомнив своим поклонникам солиста Maneskin.

Сам же артист говорил, что никогда специально не подражал Дамиано Давиду и даже публиковал свои детские фото и кадры со времен участия в Фабрике звезд.

Ранее Надя Дорофеева рассказала о том, как прошел ее 2021 год. Певица поделилась яркими моментами из жизни и теми, которые не показывала ранее.

Стало известно, что у исполнительницы была звездная болезнь, а также то, что ее лицо и волосы во время концерта попали в огонь.