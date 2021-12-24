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Сидів під землею з газованою водою: Дантес згадав найгірший Новий рік

24 Грудня 2021, 15:09
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Сидів під землею з газованою водою: Дантес згадав найгірший Новий рік
Джерело: Новий канал

Під час зйомок проекту Improv Live Show, який покаже Новий канал у 2022 році, Володимир Дантес згадав свій найгірший Новий рік.

– Це трапилося в Харкові у 2006 році. Працював із друзями у заміському комплексі. Товариші були аніматорами, а я співав кавери. Мій виступ закінчувався о 23.50. Оскільки вважався обслуговуючим персоналом, то не міг бути разом із гостями, – згадує артист.

Тому зі сцени Володимир пішов у маленьку кухню в підвалі й сидів там.

– Друзі в цей час розважали народ, а я чекав на свій наступний вихід о 00.10. Протягом 20-ти хвилин чув, як люди веселяться, кричать, сміються, запускають феєрверки. А я сидів сам під землею з газованою водою в руці. Тоді пообіцяв собі, що ніколи в житті більше не буду так зустрічати Новий рік, – розповів Дантес.

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Не завжди вдається відзначити Новий рік, як хочеться. Раніше Артем Пивоваров розповів, як провів новорічну ніч у медпункті з незакомцями. Що сталося за 40 хвилин до найголовнішої ночі в році, читайте у матеріалі.

Джерело
Новий канал
Теги
Володимир Дантес , Новий Рік
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