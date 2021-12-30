Українська співачка Надя Дорофєєва вирішила підбити підсумки 2021 року і поділитися найяскравішими моментами з шанувальниками. Деякі моменти із життя артистка не розповідала раніше.

Так, у Instagram-stories Надя згадала досягнення своєї сольної кар’єри – багато нових пісень, вихід улюбленого треку A tebe, зйомки у різних шоу, перший альбом Dofamin. Після цього співачка зізналася, що в неї почалася зіркова хвороба, проте, чи пройшла вона, Дорофєєва не уточнила.

Також Надя згадала, як на одному з концертом спалила волосся.

– Це був кошмар. Я ніде це не розповідала, але на одному з концертів моє обличчя та волосся потрапило у вогонь, – розповіла артистка.

Вона наголосила, що волосся лікує досі.

Також Надя розповіла, що в 2021 році сталося те, чого вона довго прагнула – її перший сольний концерт.

Згадала Дорофєєва і про побиття танцівника зі свого балету – Євгена Гончаренка, який потім понад два тижні пробув у комі. Співачка повідомила, що незабаром хлопець знову повернеться до їхньої команди.

Нагадаємо, що в 2021 році Надя Дорофєєва вперше показала шрам і розповіла про операцію на грудях. Тоді свій пост зірка присвятила Дню без бюстгальтера, який святкують 13 жовтня.

Співачка зізналася, що чотири роки тому в її житті трапилася фіброаденома та операція з її видалення.