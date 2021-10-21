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Відвертий та зухвалий: Дантес презентував кліп на пісню Грустные танцы

21 Жовтня 2021, 12:30 Каріна Зуєва
Володимир Дантес

Український співак Володимир Дантес презентував кліп на пісню Грустные танцы.

У відеоролику артист нібито виступає в кафе для азіатської публіки. У кліпі Дантес постав у незвичному і зухвалому образі, деякі шанувальники його навіть порівняли з солістом італійського гурту Maneskin Дам’яном Давідом.

Кінцівка ролика доволі несподівана – співак ліг на обробний стіл перед кухарями, після чого полетіли бризки крові.

За словами артиста, кожен може розцінювати його нову роботу так, як хоче, однак йому захотілося чогось незвичайного.

– Хочеться, щоб люди бачили, що можна залишатися мужнім за будь-яких обставин. Прагнете ви мужності чи жіночності – можна мати який завгодно вигляд. Головне – внутрішнє наповнення та енергія. Мені хочеться бути відвертим і зухвалим у свої 33, – зазначив Володимир.

Шанувальникам Дантеса сподобалися його новий кліп і образ. Вони зазначили, що музика – це без сумнівів його.

  • Ніжність і мужність в одному флаконі.
  • Не зупиняйся. Музика – це твоє.
  • Який молодець, не зупиняйся!
  • Естетичний оргазм. Стильно, красиво, атмосферно.
  • Чудова робота!
  • Подумала, що це соліст Maneskin.
  • На Maneskin схожий.
  • Чому не італійською?
  • Пісня вогонь! На повторі.
  • Кліп класний, особливо кінцівка, – пишуть користувачі мережі.

Однак виконавець сказав, що нічий образ не копіював, крім свого. І прикріпив у приклад фото, на якому йому 22 роки.

Володимир Дантес

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Фото: Володимир Дантес

Теги
Володимир Дантес , Новий кліп , прем'єра
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