Український співак Володимир Дантес презентував кліп на пісню Грустные танцы.

У відеоролику артист нібито виступає в кафе для азіатської публіки. У кліпі Дантес постав у незвичному і зухвалому образі, деякі шанувальники його навіть порівняли з солістом італійського гурту Maneskin Дам’яном Давідом.

Кінцівка ролика доволі несподівана – співак ліг на обробний стіл перед кухарями, після чого полетіли бризки крові.

За словами артиста, кожен може розцінювати його нову роботу так, як хоче, однак йому захотілося чогось незвичайного.

– Хочеться, щоб люди бачили, що можна залишатися мужнім за будь-яких обставин. Прагнете ви мужності чи жіночності – можна мати який завгодно вигляд. Головне – внутрішнє наповнення та енергія. Мені хочеться бути відвертим і зухвалим у свої 33, – зазначив Володимир.

Шанувальникам Дантеса сподобалися його новий кліп і образ. Вони зазначили, що музика – це без сумнівів його.

Ніжність і мужність в одному флаконі.

Не зупиняйся. Музика – це твоє.

Який молодець, не зупиняйся!

Естетичний оргазм. Стильно, красиво, атмосферно.

Чудова робота!

Подумала, що це соліст Maneskin.

На Maneskin схожий.

Чому не італійською?

Пісня вогонь! На повторі.

Кліп класний, особливо кінцівка, – пишуть користувачі мережі.

Однак виконавець сказав, що нічий образ не копіював, крім свого. І прикріпив у приклад фото, на якому йому 22 роки.

Фото: Володимир Дантес