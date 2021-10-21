Український співак Володимир Дантес презентував кліп на пісню Грустные танцы.
У відеоролику артист нібито виступає в кафе для азіатської публіки. У кліпі Дантес постав у незвичному і зухвалому образі, деякі шанувальники його навіть порівняли з солістом італійського гурту Maneskin Дам’яном Давідом.
Кінцівка ролика доволі несподівана – співак ліг на обробний стіл перед кухарями, після чого полетіли бризки крові.
За словами артиста, кожен може розцінювати його нову роботу так, як хоче, однак йому захотілося чогось незвичайного.
– Хочеться, щоб люди бачили, що можна залишатися мужнім за будь-яких обставин. Прагнете ви мужності чи жіночності – можна мати який завгодно вигляд. Головне – внутрішнє наповнення та енергія. Мені хочеться бути відвертим і зухвалим у свої 33, – зазначив Володимир.
Шанувальникам Дантеса сподобалися його новий кліп і образ. Вони зазначили, що музика – це без сумнівів його.
- Ніжність і мужність в одному флаконі.
- Не зупиняйся. Музика – це твоє.
- Який молодець, не зупиняйся!
- Естетичний оргазм. Стильно, красиво, атмосферно.
- Чудова робота!
- Подумала, що це соліст Maneskin.
- На Maneskin схожий.
- Чому не італійською?
- Пісня вогонь! На повторі.
- Кліп класний, особливо кінцівка, – пишуть користувачі мережі.
Однак виконавець сказав, що нічий образ не копіював, крім свого. І прикріпив у приклад фото, на якому йому 22 роки.
Фото: Володимир Дантес