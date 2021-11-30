Це удар, я втратив джерела доходів: Заліско вибачився за “голодну тусу” у Львові

Блогер-мільйонник Олександр Заліско, який відсвяткував свій день народження гучною БДСМ-вечіркою в День пам’яті жертв голодоморів, зізнався, що ця історія обернулася для нього дуже боляче. За два дні блогер лишився усіх джерел доходу.

Заліско вибачився за свою “тупість” та “неуважність”. Однак зізнався, що по-іншому не міг – святкувати завчасно є поганою прикметою, а перенести гуляння він не хотів через піст.

– Найбільша моя помилка в тому, що я через тупість і неуважність не подивився, що в цей день День пам’яті жертв Голодомору, – сказав Заліско, додавши, що він не політик, а блогер, який просто показує своє життя.

Заліско наголосив, що слова про “голодну блогерську тусу” були вирвані з контексту публікацій Володимира Остапчука. Насправді вечірка не мала з цим нічого подібного.

Після розголосу цієї історії блогер Заліско потерпає від хейту в мережі – такої кількості гнівних коментарів у нього не було за всю історію ведення Instagram.

Більше того, після вечірки Олександр Заліско залишився без доходу та контрактів із відомими брендами.

– За дві доби мене позбавлено фактично всіх джерел доходів. Найбільші національні бренди розірвали угоди зі мною і відмовились від подальших співпраць. Чи удар це для мене? Величезний, – додав він.

Нагадаємо, 27 листопада Олександр Заліско влаштував гучний день народження у Будинку вчених у Львові. Вечірка була у стилі Show bar – із доволі відвертими конкурсами та еротичними танцями.

Серед гостей було багато відомих блогерів – Богдан Шелудяк (Буше), Олександр Волошин, Валерія Юрченко, Таня Самбурська, Саша Бо, Наталя Литвин та інші. Ведучим вечора був Володимир Остапчук, який підписав одне зі своїх сторіз як “Голодна блогерська туса”.

Сам Заліско після вечірки заявив, що не вбачає у цьому нічого поганого, бо дату народження він не обирав. Однак згодом стало відомо, що вечіркою Заліска в роковини Голодомору таки зацікавилась поліція. На Заліска склали протокол за порушення карантинних вимог, йому загрожує до 17 тис. грн штрафу.

Блогери, які були присутні на вечірці, не поспішали вибачатися – вони просто закрили коментарі під дописами зі святкування. Після широкого розголосу історії у ЗМІ роботу Будинку вчених у Львові тимчасово призупинили, а низка великих брендів відмовилась від співпраці з блогерами.