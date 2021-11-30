Український телеведучий Володимир Остапчук, який був ведучим на скандальній БДСМ-вечірці в роковини Голодомору, пояснив свій вислів “блогерська голодна туса”.

У сторіз на особистій сторінці в Instagram він вдруге вибачився і запевнив, що його слова жодним чином не пов’язані з наругою над Днем пам’яті.

– Під час роботи в попередніх сторіз був контекст: гостям не виносили довго страви і вони кіпішували. І моя відповідь про “блогерську голодну тусу” була констатацією і аж ніяк не гумором чи наругою над Днем пам’яті. Пробачте, – написав Остапчук.

Варто зазначити, що блогерка Саша Пустовіт у розгортанні скандалу звинуватила саме Володимира Остапчука, який опублікував фото з підписом “голодна блогерська туса”.

Пустовіт, яка також була присутня на гучній вечірці, публічно вибачилася перед українцями.

– Ніяких, пов’язаних з Днем пам’яті жертв Голодомору, назв вечірки не було. Було дибільне й необдумане сторіз ведучого, яке спровокувало всеукраїнський скандал. Ми всі про це говорили, але було пізно. Я прошу вибачення у всіх українців, чиї почуття зачепила суботня подія. Виправдовуватися і коментувати щось надалі я не можу. Я була гостею, яка прийшла до друга, – написала блогерка.

Дружина Володимира Остапчука вирішила публічно захистити свого чоловіка. Христина Горняк опублікувала сторіз, в якій звернулася до Саші Пустовіт.

– Хайп з розлученням вже втратив свою силу, треба знайти нові публічні теми? Кажеш, твій блог про доброту? А де ж вона, коли ти звинувачуєш інших у своїх необдуманих вчинках? Ось нутро, – написала Горняк.

У приватному листуванні Пустовіт написала, що Горняк захищає свого чоловіка, однак варто подивитися на ситуацію не як дружина ведучого, а як пересічна людина.

Христина ж відповіла, що всім треба вибачитися за цей вчинок, а не перекидати провину на інших.

Після цього Саша Пустовіт заблокувала Христину Горняк в Instagram.

Нагадаємо, що в роковини Голодомору, 27 листопада, блогер Олександр Заліско влаштував гучну вечірку з нагоди свого дня народження. Захід з елементами еротики відбувся у Будинку вчених, що у Львові.

На вечірці були присутні й інші відомі блогери, зокрема Богдан Шелудяк (Буше), Олександр Волошин, Валерія Юрченко, Таня Самбурська. Вечірка була у стилі Show bar, з доволі відвертими конкурсами, еротичними танцями.