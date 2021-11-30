Это удар, я потерял источники доходов: Залиско извинился за “голодную тусу” во Львове

Блогер-миллионник Александр Залиско, который отметил свой день рождения громкой БДСМ-вечеринкой в ​​День памяти жертв Голодомора, признался, что эта история обернулась для него очень больно. За два дня блогер остался безлишился всех источников дохода.

Залиско извинился за свою “тупость” и “невнимательность”. Однако признался, что по-другому не мог – праздновать заранее — это плохая примета, а перенести гулянье он не хотел из-за поста.

– Самая большая моя ошибка в том, что я из-за тупости и невнимательности не посмотрел, что в этот день День памяти жертв Голодомора, – сказал Залиско, добавив, что он не политик, а блогер, который просто показывает свою жизнь.

Залиско подчеркнул, что слова о “голодной блогерской тусе” были вырваны из контекста публикаций Владимира Остапчука. На самом деле у вечеринки не было с этим ничего подобного.

После огласки этой истории блогер Залиско страдает от хейта в сети – такого количества гневных комментариев у него не было за всю историю ведения Instagram.

Более того, после вечеринки Александр Залиско остался без доходов и контрактов с известными брендами.

– За двое суток меня лишили фактически всех источников доходов. Крупнейшие национальные бренды разорвали соглашения со мной и отказались от дальнейшего сотрудничества. Удар ли это для меня? Огромный, – добавил он.

Напомним, 27 ноября Александр Залиско устроил громкий день рождения в Доме ученых во Львове. Вечеринка была в стиле Show bar – с довольно откровенными конкурсами и эротическими танцами.

Среди гостей было много известных блогеров – Богдан Шелудяк (Буше), Александр Волошин, Валерий Юрченко, Таня Самбурская, Саша Бо, Наталья Литвин и другие. Ведущим вечера был Владимир Остапчук, подписавший одно из своих стороз как “Голодная блогерская туса”.

Сам Залиско после вечеринки заявил, что не видит в этом ничего плохого, потому что дату рождения он не выбирал. Однако впоследствии стало известно, что вечеринкой Залиско в годовщину Голодомора все-таки заинтересовалась полиция. На Залиска составили протокол за нарушение карантинных требований, ему грозит до 17 тыс. грн штрафа.

Присутствовавшие на вечеринке блогеры не спешили извиняться – они просто закрыли комментарии под сообщениями с празднования. После широкой огласки истории в СМИ работу Дома ученых во Львове временно приостановили, а ряд крупных брендов отказались от сотрудничества с блогерами.