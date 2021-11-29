Після гучної БДСМ-вечірки, яку Олександр Заліско організував у День пам’яті жертв Голодомору, українські блогери-мільйонники втратили рекламні контракти із великими компаніями.

Поки блогери оговтуються від гулянь, про припинення співраці із ними вже повідомили такі компанії як Metro, Нова пошта, Київстар, Lovare та Andreas Moskin.

Мережа гіпермаркетів Metro

– Ми в Metro Україна щиро розділяємо біль українського народу та з великою повагою ставимося до пам’яті жертв Голодомору. Саме тому, компанія Metro Україна вважає неприйнятним для себе продовжувати співпрацю з блогерами Олександром Заліском, Олександрою Пустовіт, Наталією Литвин, Олександром Куровським, Дариною Запісочною, Тетяною Самбурською та ведучим Володимиром Остапчуком, – повідомила компанія.

Телекомунікаційна компанія Київстар

– Наразі ми не плануємо співпрацювати з інфлюенсерами, які згадані в ЗМІ як учасники цього заходу, – повідомляє Київстар.

Служба доставки Нова пошта

– Нова пошта не підтримує висміювання пам’ятних подій та їх знецінювання в будь-якому вигляді. Безумовно, ми будемо враховувати нещодавній інцидент у нашому виборі лідерів думок для подальшої співпраці. Наразі в нас немає з ними діючих контрактів і домовленостей та, з огляду на інцидент, – не буде, – передає служба доставки.

Бренд Lovare

– Ми не підтримуємо подібні наміри й нам дуже прикро через ситуацію, що сталась. Ми поважаємо історію і не співпрацюємо з блогерами, які не поділяють наші цінності. Проявлення нашого бренду були до цього інциденту, наразі ми припинили співпрацю, – повідомили в компанії.

Бренд чоловічого одягу Andreas Moskin

– Офіційно! Andreas Moskin припиняє співпрацю з усіма “елітними” блогерами, які у цей день були на цій вечірці. Шановні лідери думок, думайте, що робите. Зазвичай у вас роль “праведних”, але вчора ви показали істинне обличчя, – відреагували представники бренду.

Нагадаємо, що в роковини Голодомору, 27 листопада, блогер Олександр Заліско влаштував гучну вечірку з нагоди свого дня народження. Захід з елементами еротики відбувся у Будинку вчених, що у Львові.

На вечірці були присутні й інші відомі блогери, зокрема Богдан Шелудяк (Буше), Олександр Волошин, Валерія Юрченко, Таня Самбурська. Ведучим вечора виступив Володимир Остапчук. Вечірка була у стилі Show bar, з доволі відвертими конкурсами, еротичними танцями.

Після вечірки Олександр Заліско отримав добрячу хвилю хейту. Проте сам блогер не вбачає нічого поганого у такому святкуванні свого дня народження.

Ведучий заходу Володимир Остапчук на своїй сторінці в Instagram перепросив за недоречні сторіс 27 листопада. За його словами, він не розумів наслідків, до яких призвела ця вечірка.