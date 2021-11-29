БДСМ-вечірка в День пам’яті жертв Голодомору: блогер влип у скандал через гучні іменини

У День пам’яті жертв Голодоморів, який відзначають 27 листопада, блогер-мільйонник із Чернівців Олександр Заліско влаштував гучну вечірку з елементами еротики у Будинку вчених, що у Львові.

На вечірці були присутні й інші відомі блогери, зокрема Богдан Шелудяк (Буше), Олександр Волошин, Валерія Юрченко, Таня Самбурська. Ведучим вечора виступив Володимир Остапчук.

Як проходила вечірка

Вечірка була у стилі Show bar, з доволі відвертими конкурсами, еротичними танцями. Присутні дівчата були у відвертих сукнях, а сам іменник роздягнувся, коли грав DJ-сет. До речі, це була його давня мрія (йдеться про те, щоб стати за пульт DJ, а не роздягання).

Остапчук назвав вечірку Блогерська голодна туса, проте згодом допис зник із його акаунту.

Реакція мережі

Олександр Заліско отримав добрячу хвилю хейту за цю вечірку. Проте еротика та вульгарні конкурси нашу публіку давно не дивують, досить лише згадати традиційні весільні розваги на кшталт перекочування яєчка. Публіку обурила дата свята та місце проведення – День Голодомору та Будинок вчених.

Реакція Олександра Заліска на хейт

Блогер зазначив, що він не обирав дату свого дня народження. 27 листопада йому виповнилося 29 років, тому не розуміє такого розголосу. Він наголосив, що не вбачає нічого поганого у своїй вечірці.

– Відсвяткувати своє 29-річчя вийшло гучно. Наскільки гучно, що всі раптово стали суперправильними, і блогери винні в усіх проблемах світу. Я народився 27 листопада! Я не обирав цей день. Він обрав мене! І я не дозволю комусь псувати мій настрій! Святкую так, як захочеться мені! – заявив блогер.

Також він зазначив, що у той день працювало телебачення, а інші люди святкували весілля.

– Вчора працювало все: телебачення, розважальні шоу, люди святкували весілля, було безліч різних забав. Тому годі розпиляти інформаційну отруту навколо! – зазначив Олександр.

Попри це, коментарі до свого допису він закрив.

Потім Олександр опублікував допис про те, що його викликають до відділку поліції щодо гучної вечірки. Нині Факти ICTV чекають на коментар правоохоронців щодо цієї ситуації.