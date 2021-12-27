Це кохання, але інше: Астаф’єва назвала причину розставання з коханим

Відома українська модель та співачка Даша Астаф’єва вперше розповіла, чому пішла від свого нареченого, бізнесмена Артема Кіма, з яким прожила у цивільному шлюбі шість років.

За цей час стосунки пари пройшли крізь кримінальну справу, суди, заборони на виїзд обранця за кордон.

Даша зазначила, що це для неї дуже повчальна та добра історія. До речі, з Артемом вона залишилася у гарних стосунках.

– Ми більш друзі, аніж люди, які кохають одне одного. Це кохання, але це інше кохання. Ми не зовсім готові до продовження сімейних стосунків. На жаль, іноді якісь погані події можуть зруйнувати і почуття і те, що будувалось роками, – заявила модель.

Вона додала, що суди над Артемом досі тривають і саме проблеми, за словами Астаф’євої, вплинули на їхнє кохання.

– На мою думку, ми вичерпали той ресурс почуттів, і боротьби, і всього, що повинно було піти на будування родини, і на все добре і хороше. Багато було випробувань, багато втручань чужих людей. Це дуже складно, коли проблеми сильніші, на жаль, аніж стосунки, – зазначила Даша.

Нині співачка повернулася у свою київську квартиру, бо раніше вона мешкала разом з Артемом у його заміському будинку.

– Мені дуже добре зараз самій. Я ніколи не думала про себе так, як зараз. Звісно, друзі завжди намагаються когось мені посватати: Ой, а у нас такий кум самотній. Але я зараз хочу трошки прийти до тями, – розповіла Астаф’єва.

Артистка перебувала у стосунках з колишнім президентом Енергоатому, бізнесменом Артемом Кімом з 2016 року. Пара часто подорожувала разом, з’являлася на вечірках та планувала весілля.

Проте стосунки пари затьмарювало слідство, адже Артема підозрюють у масштабній корупції.

У 2017 році Артема затримали детективи НАБУ спільно з САП. Чоловіка підозрюють в розкраданні державних коштів під час тендеру на закупівлю техніки Южноукраїнською атомною електростанцією. Йдеться про 27 млн грн. Директором компанії був батько Артема Віссаріон Кім.

У серпні 2017 року Артема Кіма посадили під домашній арешт. Весь цей час чоловік не мав можливості працювати чи поїхати за кордон. За словами Астаф’євої, ці роки вони жили на її дохід.

У лютому 2021 року співачка розповідала, що коханий досі під слідством, але паспорт віддали, тому вони змогли повернутися до подорожей.