Під час виступу у фіналі Євробачення 2022 український гурт Kalush Orchestra скористався моментом для того, щоб звернутися до міжнародної публіки.

Після виконання треку Stefania та яскравого конкурсного номеру соліст колективу Олег Псюк закликав врятувати Маріуполь та військових в Азовсталі.

– Save Mariupol, save Azovstal now!, – вигукнув він зі сцени.

Зазначимо, що напередодні з ідеєю виступити на Євробаченні з подібною заявою до музикантів Kalush Orchestra зверталося багато користувачів мережі, зокрема артистка Аліна Паш та репер зі Львову Otoy.

Проблема лише в тому, що Євробачення позиціонує себе як аполітичний музичний конкурс. За правилами, на заході заборонені політичні висловлювання, нецензурні чи образливі висловлювання, а також комерційні повідомлення.

За порушення встановлених норм учасника можуть дискваліфікувати. Втім, музиканти Kalush Orchestra не використовували у своїй промові терміни, пов’язані з війною, політикою і образами. Вони лише попросили допомогти Україні, врятувати Маріуполь та Азовсталь.

Наразі невідомо, як організатори Євробачення сприймуть заяву українського колективу, оскільки офіційних заяв EBU щодо цього ще не було.

Варто зазначити, що на офіційному YouTube-каналі Євробачення виступ Kalush Orchestra опублікували повністю, тобто, не вирізали слова про Маріуполь. Це може означати, що організатори не сприйняли заяву музикантів як політичну.

Варто додати, що Україну не показали під час трансляції всіх виступів. А до цього ведучий не дав мікрофон артистам Kalush Orchestra, коли був у green room. Можливо, він боявся, шо українці знову говоритимуть про Маріуполь.

Зірки вже висловилися щодо виступу Kalush Orchestra. Наприклад, телеведучий Ігор Кондратюк вважає, що Україну чекає дискваліфікація, оскільки це грубе порушення правил.

Попри це, для всіх українців Kalush Orchestra – вже переможці.