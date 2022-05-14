Во время выступления в финале Евровидения 2022 украинская группа Kalush Orchestra воспользовалась моментом для того, чтобы обратиться к международной публике.

После трека Stefania и яркого конкурсного номера солист коллектива Олег Псюк призвал спасти Мариуполь и военных в Азовстале.

– Save Mariupol, save Azovstal now! – воскликнул он со сцены.

Отметим, что накануне с идеей выступить на Евровидении с подобным заявлением к музыкантам Kalush Orchestra обращалось много пользователей сети, в частности артистка Алина Паш и рэпер из Львова Otoy.

Проблема в том, что Евровидение позиционирует себя как аполитичный музыкальный конкурс. По правилам, на мероприятии запрещены политические высказывания, нецензурные или оскорбительные высказывания, а также коммерческие сообщения.

За нарушение установленных норм участника могут дисквалифицировать. Впрочем, музыканты Kalush Orchestra не использовали в своей речи термины, связанные с войной, политикой и оскорблениями. Они только попросили помочь Украине, спасти Мариуполь и Азовсталь.

Пока неизвестно, как организаторы Евровидения воспримут заявление украинского коллектива, поскольку официальных заявлений EBU по этому поводу еще не было.

Следует отметить, что на официальном YouTube-канале Евровидения выступление Kalush Orchestra опубликовали полностью, то есть не вырезали слова о Мариуполе. Это может означать, что организаторы не восприняли заявление музыкантов как политическое.

Следует добавить, что Украину не показали во время трансляции всех выступлений. А до этого ведущий не дал микрофон артистам Kalush Orchestra, когда был в green room. Возможно, он боялся, что украинцы снова будут говорить о Мариуполе.

Звезды уже высказались по поводу выступления Kalush Orchestra. К примеру, телеведущий Игорь Кондратюк считает, что Украину ждет дисквалификация, поскольку это грубое нарушение правил.

Но несмотря на это, для всех украинцев Kalush Orchestra – уже победители.