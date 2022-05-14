Представник України гурт Kalush Orchestra зі сцени Євробачення звернулися до Європи із закликом врятувати Маріуполь та українців в Азовсталі.
Цей прецедент просто підірвав мережу. Де хто пише, що це грозить дискваліфікацією, а хтось каже, що хлопці вже переможці для України.
Реакція мережі на виступ Kalush Orchestra
Напевно, найочікуванішою реакцією була заява Азову, який подякував представника України на Євробаченні.
– Дякуємо гурту Kalush Orchestra за підтримку! Слава Україні!
Блогер Сергій Стерненко написав, що Kalush Orchestra вже переможці.
– Kalush вже переміг. Якими б не були результати конкурсу. Навіть якщо дискваліфікують, -наголосив Стерненко.
Також хлопців підтримав продюсер Ігор Кондратюк.
– Kalush вже переміг! Заклик Save Azovstal! – це грубе порушення існуючих правил Євробачення, але це не має ніякого значення для всіх, хто хвилюється за долю захисників Азовсталі більше, ніж за долю конкурсантів з України. Євробачення не може бути поза політикою під час війни в Європі! – наголосив продюсер.
Осторонь не залишився і очільник Мінкульту Олександр Ткаченко, який написав, що це
– Kalush Orchestra привернули увагу глядачів до ситуації в Маріуполі та на Азовсталі. Що заслуговує окремого дякую. Це вкрай важливий жест, який вкотре доводить, що культура – є м‘якою силою. Яка робить свій внесок в боротьбі України, – зазначив мінстр.