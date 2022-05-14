Представник України гурт Kalush Orchestra зі сцени Євробачення звернулися до Європи із закликом врятувати Маріуполь та українців в Азовсталі.

Цей прецедент просто підірвав мережу. Де хто пише, що це грозить дискваліфікацією, а хтось каже, що хлопці вже переможці для України.

Реакція мережі на виступ Kalush Orchestra

Напевно, найочікуванішою реакцією була заява Азову, який подякував представника України на Євробаченні.

– Дякуємо гурту Kalush Orchestra за підтримку! Слава Україні!

Блогер Сергій Стерненко написав, що Kalush Orchestra вже переможці.

– Kalush вже переміг. Якими б не були результати конкурсу. Навіть якщо дискваліфікують, -наголосив Стерненко.

Також хлопців підтримав продюсер Ігор Кондратюк.

– Kalush вже переміг! Заклик Save Azovstal! – це грубе порушення існуючих правил Євробачення, але це не має ніякого значення для всіх, хто хвилюється за долю захисників Азовсталі більше, ніж за долю конкурсантів з України. Євробачення не може бути поза політикою під час війни в Європі! – наголосив продюсер.

Осторонь не залишився і очільник Мінкульту Олександр Ткаченко, який написав, що це

– Kalush Orchestra привернули увагу глядачів до ситуації в Маріуполі та на Азовсталі. Що заслуговує окремого дякую. Це вкрай важливий жест, який вкотре доводить, що культура – є м‘якою силою. Яка робить свій внесок в боротьбі України, – зазначив мінстр.