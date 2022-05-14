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Вони вже переможці! Мережа обговорює заяву Kalush Orchestra про Азовсталь на Євробаченні

15 Травня 2022, 00:05
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Вони вже переможці! Мережа обговорює заяву Kalush Orchestra про Азовсталь на Євробаченні

Представник України гурт Kalush Orchestra зі сцени Євробачення звернулися до Європи із закликом врятувати Маріуполь та українців в Азовсталі.

Цей прецедент просто підірвав мережу. Де хто пише, що це грозить дискваліфікацією, а хтось каже, що хлопці вже переможці для України.

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Реакція мережі на виступ Kalush Orchestra

Напевно, найочікуванішою реакцією була заява Азову, який подякував представника України на Євробаченні.

– Дякуємо гурту Kalush Orchestra за підтримку! Слава Україні!

Блогер Сергій Стерненко написав, що Kalush Orchestra вже переможці.

– Kalush вже переміг. Якими б не були результати конкурсу. Навіть якщо дискваліфікують, -наголосив Стерненко.

Також хлопців підтримав продюсер Ігор Кондратюк.

– Kalush вже переміг! Заклик Save Azovstal! – це грубе порушення існуючих правил Євробачення, але це не має ніякого значення для всіх, хто хвилюється за долю захисників Азовсталі більше, ніж за долю конкурсантів з України. Євробачення не може бути поза політикою під час війни в Європі! – наголосив продюсер.

Осторонь не залишився і очільник Мінкульту Олександр Ткаченко, який написав, що це

– Kalush Orchestra привернули увагу глядачів до ситуації в Маріуполі та на Азовсталі. Що заслуговує окремого дякую. Це вкрай важливий жест, який вкотре доводить, що культура – є м‘якою силою. Яка робить свій внесок в боротьбі України, – зазначив мінстр.

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