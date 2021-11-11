Світлооператор та близький друг загиблої Галини Гатчинс Сергій Светной подав судовий позов до Верховного суду Лос-Анджелеса проти Алека Болдвіна та знімальної команди.

Чоловік, який також був членом команди, заявив, що куля ледь не потрапила в нього, оскільки він був біля Галини і тримав її на руках, коли вона вмирала.

– У них ніколи не мало бути бойових патронів на цьому знімальному майданчику, – заявив адвокат Светного під час брифінгу в середу, 10 листопада.

У позові згадується майже два десятки відповідачів, включаючи Алека Болдвіна, який є актором та продюсером кінострічки Іржа. Також йдеться про помічника режисера Девіда Голлса, який дав Болдвіну пістолет і про Ханну Гутьєррес Рід, яка відповідала за зброю.

Це дев’ята кінострічка, над якою Сергій працював разом із Галиною. За словами чоловіка, він погодився на цю низькооплачувану роботу, оскільки Гатчинс попросила його.

– Вона була моїм другом, – сказав він.

Також Светной зазначив, що днями раніше бачив пістолети у багнюці, залишені без нагляду, про що повідомив відповідальних осіб.

Судовий процес вимагає компенсації та штрафних санкцій, які будуть визначені трохи згодом.

Раніше Сергій Светной заявив про недбальство продюсерів та персоналу. За його словами, вся команда складалася із професіоналів, окрім тих, хто відповідав за зброю, оскільки 24-річній дівчині таке довіряти не можна.

Нагадаємо, 22 жовтня інтернет сколихнула новина про те, що Алек Болдвін застрелив оператора Галину Гатчинс. Трагічний випадок стався під час зйомок фільму Іржа. Все, що відомо про інцидент – читайте на Фактах ICTV.