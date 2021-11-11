Светооператор и близкий друг погибшей Галины Хатчинс Сергей Светной подал судебный иск в Верховный суд Лос-Анджелеса против Алека Болдуина и съемочной команды.

Мужчина, который также являлся членом команды, заявил, что пуля едва не попала в него, поскольку он находился возле Галины и держал ее на руках, когда она умирала.

— У них никогда не должно было быть боевых патронов на этой съемочной площадке, — заявил адвокат Светного во время брифинга в среду, 10 ноября.

В иске упоминается почти два десятка ответчиков, включая Алека Болдуина, который является актером и продюсером киноленты Ржавчина. Также говорится о помощнике режиссера Дэвиде Холлсе, который дал Болдуину пистолет и о Ханне Гутьеррес Рид, которая отвечала за оружие.

Это девятая кинолента, над которой Сергей работал вместе с Галиной. По словам мужчины, он согласился на эту низкооплачиваемую работу, поскольку Хатчинс попросила его.

— Она была моим другом, — сказал он.

Также Светной отметил, что днями ранее видел пистолеты в грязи, оставленные без присмотра, о чем сообщил ответственным лицам.

Судебный процесс требует компенсации и штрафных санкций, которые будут определены позже.

Ранее Сергей Светной заявил о халатности продюсеров и персонала. По его словам, вся команда состояла из профессионалов, кроме тех, кто отвечал за оружие, поскольку 24-летней девушке такое доверять нельзя.

Напомним, 22 октября интернет всколыхнула новость о том, что Алек Болдуин застрелил оператора Галину Хатчинс. Трагический случай произошел во время съемок фильма Ржавчина. Все, что известно об инциденте — читайте на Фактах ICTV.